الجيش اليمني يعلن مقتل عشرات الحوثيين غرب مأرب

كشف الجيش اليمني، اليوم، عن التصدي لعدة عمليات لميليشيا الحوثي، غرب مأرب.

وأعلن الجيش اليمني، عن مقتل عشرات الحوثيين بغارات للتحالف وبقصف للجيش غرب مأرب، وفقا لقناة العربية.

وذكر التليفزيون اليمني أن قوات الجيش استهدفت مجموعة من عناصر الميليشيا، كانت تحاول التسلل من شارع الخمسين في المدينة، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهاـ موضحة أن مدفعية الجيش استهدفت عربة تابعة للميليشيا الحوثية، في المنطقة ذاتها؛ مما أسفر عن تدميرها، ومصرع وجرح من كان على متنها من عناصر.

كما أعلن الجيش اليمني، اليوم الأحد، أن قواته دمرت طائرتين مسيرتين، بينما دمرت قوات التحالف العربي 5 مدرعات للحوثيين غرب مأرب، وفقًا لما ذكرته فضائية "العربية" في نبأ عاجل.