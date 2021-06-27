الأحد 27 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

مسابقات في نصوص الإنجيل بالكنيسة الكاثوليكية.. ومطران كينيا للروم يزور قبيلة الماسايا

الانبا دانيال لطفي
الانبا دانيال لطفي

نظم مكتب التعليم المسيحي بإيبارشية الإسماعيليّة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، دورة تدريبية على مسابقة الإنجيل بحسب القديس مرقس.

 

قال نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن ذلك تحت رعاية صاحب النيافة الأنبا دانيال لطفي، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك.

 

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه جاء ذلك تحت إشراف وحضور الأب أندراوس فوزي، مسئول مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية، والأستاذة إيمان، والمهندس رامز الأب أندراوس، والأستاذ أسامة مجدي.

وعلى صعيد آخر أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، والمتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة " عظات وتأملات".

 

وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" تحت شعار الراعي الصالح، وقدم الحلقة الأحدث الأب فرنسيس فايز .

 

وفيما يتعلق بكنيسة الروم الأرثوذكس، قال نيافة الحبر الجليل الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إن المتروبوليت مكاريوس مطران نيروبي (كينيا) قام بزيارة رعوية الى أبناء رعيته من قبيلة الماسايا.

 

وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، الوكيل البطريركي للشئون العربية، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن المطران زار أفراد القبيلة الذين تقبلوا الإيمان الأرثوذكسي.

May be an image of one or more people, people playing musical instruments, people standing and outdoors

وعلى صعيد مختلف، أدلى نيافة الحبر الجليل الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، بتصريح صحفي، حول "الكهنوت".

 

وقال الأنبا نيقولا أنطونيو، الوكيل البطريركي للشؤون العربية، في بيان رسمي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: القديس ثيوغنوستوس يقول: "إذا وُجِدتَ مستحقاً للكهنوت الإلهي الموقَّر، فأنت قد أودعت نفسك بمثابة قربان لتموت عن أهوائك ورغباتك الحسية. عندها فقط تجرأْ على أن تقترب من الضحية الإلهية المرهوبة، وإلاّ فإن النار الإلهية سوف تأكلك كالعشب اليابس". 

 

وأضاف: "إذا كان السارافيم لم يتجرأوا على التقاط الجمر إلاّ بالملقط (أنظر أشعيا 6:6)، كيف لك أن تفعل ذلك قبل بلوغك اللاهوى؟ عليك، من خلال اللاهوى، أن تمتلك لسانًا مكرّسًا وشفاهًا نقية وروحًا وجسدًا طاهرين. أمّا يداك، خادمتا الضحية الفائقة الجوهر، فينبغي أن تكونا أكثر لمعانًا من كل ذهب".

مكتب التعليم المسيحي بإيبارشية الإسماعيلي ة ورة تدريبية على مسابقة الإنجيل بحسب القديس مرقس الأنبا باخوم ة الأنبا دانيال لطفي المتروبوليت مكاريوس مطران نيروبي

رئيس التحرير

وائل لطفي

عملية إنقاذ الزراعة المصرية

الأكثر قراءة

وزير النقل عن رفع كفاءة المترو: خايف أصحى الصبح ألاقى الخط الأول واقف

محامي «فتاة بورسعيد»: المتحرش ميسور ويعمل بشركة بترول ولديه رخصة سلاح

الراقصة دينا تُثير الجدل في إطلالة جديدة.. ومتابعون: عمليات تجميل

الرئيس السيسى يؤكد حرص مصر على الحفاظ على الأمن المائى العربى

مصر تضع إمكانياتها لخدمة الأشقاء.. أبرز تصريحات الرئيس السيسي في «قمة بغداد»

آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

وطن بحجم المجرة ونيل بعمر الدنيا

لواء. محسن الفحام

الاستقرار والتنمية

مؤمن المحمدي

البنت "حرة"

د. منى حلمى

عقد الزواج فى الأساس هو عقد نكاح طاعته واجبة

عبدالوهاب داود

«حمقة» الأدباء الوهمية

ماجد حبته

السد الجنوب سودانى

أ.د. الهلالى الشربينى الهلالى

الإسكان الجامعى الطلابى فى مصر بين المجانية والخصخصة 2/2

ماجد حبته

هدية فلسطينية لإسرائيل!

صور

أول صور للقطع الأثرية التى استردتها مصر من فرنسا

أول صور من موقع حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة

حملة لضبط مخالفى ارتداء الكمامة داخل مترو الأنفاق (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

«فتح»: الاحتلال هو المستفيد الوحيد من حالة الفوضى

وزير الخارجية الإسرائيلي يلتقي نظيريه الأمريكي والبحريني في روما اليوم

مسؤول فلسطينى: الاحتلال ينتهج إجراءات لتهجير أهالى القدس