محافظ مطروح يعتمد المخطط التفصيلي لـ 7 قرى في 4 مدن

اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأحد، المخطط التفصيلى لعدد 7 قرى بمدن " الضبعة ومرسى مطروح والنجيلة وسيوة " في مطروح .

وأوضح المهندس ابراهيم الحفيان مدير عام التخطيط العمرانى بديوان عام محافظة مطروح أنه تم اعتماد المخطط التفصيلي لكلا من قرى الجفيرة والزيتون وجلال بمدينة الضبعة، و قرية النصر بمدينة مرسى مطروح، وقرية المثانى بالنجيلة، وقريتى المراقى واغورمى بمدينة سيوة.

وكان وقع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والمهندس محمد ابو سعده رئيس الجهاز القومى التنسيق الحضارى برتوكول تعاون بين محافظة مطروح وجهاز التنسيق الحضارى للبدء في التطوير والتنسيق الحضارى بميدان الجامع الكبير والمنطقة المحيطة بقلعة شالى بسيوة مع الحفاظ على الرؤية البصرية والطابع الحضارى والسياحى لواحة سيوة.



جاء ذلك بحضور الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح واللواء اشرف ابراهيم السكرتير العام والنائبة فتحية السنوسي والمهندس ابراهيم الحفيان مدير التخطيط العمراني بالمحافظة والعميد عصام عبد الغنى رئيس مدينة سيوة وجميع مديري الادارات المعنية.

ويشمل التطوير جميع واجهات المبانى بالموقع المستهدفة وفق الطابع البيئي وزرع واعمدة ديكورية وارضيات انترلوك بلون بيئي وزيادة مساحة النخيل وتنسيقها وزيادة الاستراحات والمظلات البيئية مع الاضاءة الملائمة بما يعطى رؤية و راحة بصرية والحفاظ على المنطقة التراثية والتاريخية وذلك من خلال رصد ٥ مليون جنيه من خلال جهاز التنسيق الحضارى للبدء في المشروع مع سرعة الاسناد و البدء فى التنفيذ،و المقرر له خلال ٧ اشهر.

واكد المهندس محمد أبو سعده أن الجهاز دوره القيام بمشروعات رائدة نموذجية تنفذ على مستوى المحافظات لتاخذ بحذوها على المناطق البيئية المشابهة، لذلك كان المستهدف تنسيق المناطق المحيطة والفراغ العمرانى بقلعة شالى ووضع رؤية بصرية للمنطقة ذات الطبيعة والعمران الخاص، بما يحافظ على المبانى التراثية والتاريخية والتعامل معها بشكل خاص يخدم حركة السياحة.