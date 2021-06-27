المحرصاوي يشهد حفل تدشين إصدارين للمركز الإسلامي للدراسات بجامعة الأزهر

شارك الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، في الاحتفالية الكبري التى نظمها المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر، برئاسة الدكتور جمال أبو السرور مدير المركز، التى عقدت برعاية الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، لتدشبن كتابي (التربية السكانية – وتنظيم الأسرة وآراء أئمة الفقه المعاصرين، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وبدعم من الاتحاد الأوروبي".



وخلال كلمته، أشاد رئيس الجامعة بجهود المركز الدولي الاسلامي للدراسات والبحوث السكانية، لافتًا إلى أن جامعة الازهر بها 52 مركزا بحثيًا، وهذا المركز يعد من أفضل المراكز البحثية والعلمية على مستوي العالم، لافتا إلي أن إصدارات المركز تعد علامة فارقة فى تنوير وتبصير المجتمعات بكافة التحديات التى تواجهه، وتضع حلولا عملية لذلك.



أوضح أن كل هذه الانجازات تعكس أن الأزهر جامعًا وجامعة كان ولا زال وسيظل كعبة للعلم، وقبلة للعلماء من جميع أنحاء الدنيا، لافتًا إلي أن الأزهر يقوم بعقد المؤتمرات العلمية التى تؤكد على الأخوة الإنسانية، ويقود موتمرات السلام فى العالم، وتنشر الوسطية والاعتدال فى ربوع الأرض، وينظم اللقاءات العلمية التي تفند وتتصدي للأفكار المتطرفه، والأزهر الشريف هو الذى تصدي لمصطلح الأقليات.

أوضح رئيس الجامعة أن جهود الأزهر تعمل من خلال مرصد الأزهر الشريف الذى يتابع ويرصد الأفكار المتطرفه ويتصدي لها من خلال اللغات المختلفة ( 15 ) لغة ، إضافة لتأسيس وحدة لم الشمل ، والتى تتعاون معها محكمة الاسرة ، وأسفر هذا التعاون على القضاء على 65 % من القضايا المنظوره أمام المحكمة بمختلف المحافظات، مما يعكس أن الأزهر الشريف يعيش الواقع ويواجه التحديات ويضع حلولا عملية للتحديات التي يواجهها المجتمع محليا واقليميا ودوليا .



كما أوضح رئيس الجامعة أن ماتحقق من انجازات كبيره خلال الفترة السابقة يؤكد أننا نسير فى مسار صحيح ، وقد تجلي ذلك واضحا ، فى حصول الجامعة على تصنيف متقدم فى قطاعات الطب والصيدلة والعلوم والهندسة وكافة العلوم التطبيقية ، وكان اخرها ترتيب متقدم لجامعة الازهر فى تصنيف شنغهاي ، وتصنيف بجانب تفوق طلاب جامعة الازهر وحصولهم على المركز الأول عالميا فى مجال ريادة الأعمال ( إيناكتس جامعة الازهر الأول على العالم ) ، لافتا إلي أن هذا الجمع الكبير فى رحاب الازهر يعكس أن العلم فى خدمة الانسانية ، وهذا اللقاء يعكس اهمية التعاون بين مؤسسة الأزهر كمرجعية دينية للمسلمين فى العالم وبين كافة الموسسات الدولية.



شارك فى الاحتفالية السفير كريستيان برجر ممثل الاتحاد الاوروبي، والدكتورة فريدريكا ميجر ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، والدكتور نظير محمد النظير أمين عام مجمع البحوث الاسلامية، نائبا عن شيخ الأزهر، والدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، والدكتور إبراهيم الهدهد رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، والدكتور مصطفى عبد الغني عضو مجلس الشيوخ، والدكتور محمد ابوزيد الأمير نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحري بطنطا، والدكتور محمد الشربيني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فكري خضر نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، ولفيف من عمداء الكليات ووكلائها، واعضاء هيئة التدريس.