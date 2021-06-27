التحالف العربي: اعتراض طائرتين مفخختين أطلقتهما مليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم، أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت طائرتين بدون طيار مفخختين أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه منطقة خميس مشيط.

وأكد التحالف العربي، في بيانٍ له أودرته وكالة الأنباء السعودية «واس»، أن استمرار محاولات المليشيا الحوثية تعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك، كما أكد كفاءة الدفاعات الجوية أحبطت كافة المحاولات العدائية تجاه المملكة.

اعتراض طائرتين مفخختين

وفي وقتٍ سابق، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، مساء أمس السبت، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرتين دون طيار مفخختين أطلقتهما المليشيا تجاه المنطقة الجنوبية.

كما اعترضت الدفاعات الجوية طائرتين بدون طيار مفخختين، بالإضافة إلى صاروخين بالستين، أطلقتهم المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه نجران، وخميس مشيط بالمملكة العربية السعودية.

إدانة خليجية لهجمات الحوثي

وفي وقتٍ سابق، أكد المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي، أن استمرار الميليشيات الحوثية، المدعومة من إيران، في الأعمال العدائية والعمليات الإرهابية بإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة المفخخة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية والموانئ البحرية والجوية والمنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية، وإطلاق القوارب المفخخة والمسيّرة، يمثل تهديدًا خطيرًا للأمن الإقليمي والدولي، وخطرًا على حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر.

وأكد المجلس الوزاري الخليجي خلال اجتماعه في دورته الـ 148، التي عُقِدَت يوم 16 يونيو الجاري، بمقر الأمانة العامة بالعاصمة السعودية الرياض، وقوف دول مجلس التعاون صفًا واحدًا مع المملكة العربية السعودية ضد هذ العمليات، ودعم كافة ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقراراها ومصالحها، ومساندتها للحق المشروع لقيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن لاتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة هذه الأعمال الإرهابية.

وطالب المجلس الوزاري الخليجي، المجتمع الدولي، بتحمل مسئولياته اتجاه هذه الأعمال الإرهابية والجهات التي تدعمها، وتكثيف الجهود لمنع تهريب الأسلحة إلى هذه الميليشيات، مشيداً بكفاءة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، وقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن في اعتراض تلك الصواريخ والطائرات المسيرة، والتصدي لها.