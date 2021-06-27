56.3 مليار قيمة التحصيلات من خلال «مدفوعة المواطن» منذ مايو 2019

كشف تقرير صادر عن وزارة المالية عن وصول موقف التحصيل من خلال مدفوعة المواطن خلال الفترة من أول مايو 2019 وحتى 30 أبريل 2021 إلى 56.3 مليار جنيه لـ 541 ألف معاملة.

وبلغ إجمالى نقاط التحصيل الإلكتروني الحكومية حتى 30 أبريل 2021 ما قيمته 20.254 ألف ماكينة وقد أسفرت جهود إدارة ومتابعة تشغيل نقاط التحصيل الحكومية بالجهات عن استرداد 4215 ماكينة يتم إعادة نشرها مرة أخري على الجهات الإدارية وفقا للطلبات الواردة.

وواصلت وزارة المالية تنفيذ البرنامج الاقتصادى فى مطلع العام المالى 2018-2019 بعد تغيير حكومة المهندس شريف إسماعيل وتولى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى المسئولية، فى إشارة مهمة إلى أن السياسات والبرامج التى تمت صياغتها فى إطار رؤية مصر 2030 لابد أن تستكمل حتى وإن تغيرت القيادات، وفقا لتقرير الإنجازات الصادر عن الوزارة.

كما واصلت وزارة المالية بقيادتها الجديدة فى يونيو 2018 مع الحكومة الجديدة تحمل عبء المبادرة التى بدأتها الحكومة السابقة مع القيادة السياسية منذ العام المالى 2016-2017 بصياغة البرنامج الاقتصادي بالتنسيق مع وزارات المجموعة الاقتصادية بما يحقق الأهداف الاستراتيجية لمصرعلى المدى المتوسط والقصير.

وفي هذا الإطار، تمكنت وزارة المالية من تطوير أسلوب إعداد الموازنة العامة للدولة من خلال التوسع في تطبيق موازنة البرامج والأداء في إطار سعي الوزارة إلى تطوير عملية إعداد الموازنة العامة للدولة ومراقبة فعالية أدائها، وبهدف تعظيم العائد على المصروفات وتحقيق أكبر استغلال ممكن لموارد الدولة و أفضل للمتابعة والتقييم كما يخدم المساءلة بشأن مؤشرات الأداء ومخرجات الانفاق بما يحقق أكبر نفع للمجتمع مما يعطى مجال.

وفي عام 2019، تم استصدار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1167 لسنة 2019 في شأن موازنة البرامج والأداء إيذانا بالالتزام التدريجى لجهات الدولة بتطبيق موازنة البرامج والأداء، ثم صدر قرار وزير المالية رقم 419 لسنة 2020 بإنشاء وحدة تنظيمية لموازنة البرامج والأداء بوزارة المالية ليحدد اختصاصاتها بوضوح ويعلن كيان مؤسسى جديد.