الأحد 27 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«نقل النواب» توافق على اتفاقية قرض لتطوير السكة الحديد

علاء عابد
علاء عابد

قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن السكة الحديد مشروع خدمي وهي تقدم خدمات حماية اجتماعية للحفاظ علي حياة المواطن، مشيرا إلى أن الاستثمار في السكة الحديد هو استثمار غير مباشر بتوفير الوقت والجهد للمواطن.

وأضاف رئيس لجنة النقل والمواصلات، أنه مع القروض ما دامت باشتراطات منضبطة فى السداد وعلى عدد سنوات محددة، ونسبة فائدة مقبولة.

وقد وافقت لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب علاء عابد في اجتماعها اليوم على قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٠ لسنة ٢٠٢١، بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع التطوير والسلامه بسكك حديد مصر بمبلغ ٣٦٢ مليونا و٩٠٠ ألف يورو الموقع بتاريخ ٢٠٢١/٤/٢٧.

وطبقا للمذكرة الإيضاحية الموقعة بين وزارة التعاون الدولي والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع التطوير والسلامه بسكك حديد مصر، يهدف إلى رفع معدلات السلامة والأمان وتطوير جودة خدمات لسكة حديد علي محور "الإسكندرية، والقاهرة، ونجع حمادى".

ووفقا للاتفاق تتولي الهيئة القومية لسكك حديد مصر تنفيذ المشروع المتمثل في تحديث الإشارات الآمنة، تحسين إدارة أصول أنظمة السلامة والأمان، تنفيذ المشروع وتنمية الموارد البشرية والمؤسسية، ويسدد القرض علي ٢٩ سنه وسته اشهر ، بـ٦٠ قسط نصف سنوي .

كما ناقشت لجنة النقل اليوم قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٦٥ لسنة ٢٠٢١، بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين مصر وبنك التنمية الأفريقي بشأن مشروع تحديث سكك الحديد بمصر بمبلغ لا يتجاوز ١٤٥ مليون يورو. 

مجلس النواب السكة الحديد وزيرة التعاون الدولي الموارد البشرية جمهورية مصر العربية رانيا المشاط علاء عابد تطوير السكة الحديد

رئيس التحرير

وائل لطفي

عملية إنقاذ الزراعة المصرية

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