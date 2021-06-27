محافظ دمياط تبحث موقف أراضي المشروعات المخصصة لـ«حياة كريمة»

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأحد، إجتماعاً مع إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط و الدكتور عثمان شعلان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد، و أعضاء اللجنة المعنية بمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمدرج بها تطوير ٢٨ قرية بمركز كفر سعد بإجمالى ٢١٩ تابع.

وتناول الاجتماع متابعة آخر المستجدات بمخطط التطوير بالمركز لتغطيته بكافة الخدمات، حيث اطلعت "المحافظ" على الموقف التنفيذى للمشروعات الجارية بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحى و الأبنية التعليمية والصحة والتى يأتى أهمها إنشاء مستشفى مركزى جديدة بكفر سعد و كذا عرض خطة تأهيل وتبطين الترع وإنشاء مجمعات خدمية وحصر المستحقين بمشروع سكن كريم وما سيتم تنفيذه بكافة القطاعات لتغطية القرى بجميع الاحتياجات.

وفى سياق متصل، بحثت "الدكتورة منال عوض " الموقف الخاص بالاراضى المقرر توفيرها لإقامة مشروعات خدمية موجهة بالإسراع فى إتخاذ إجراءات تخصيصها لتنفيذ المخطط وفقاً للبرنامج الزمنى المحدد وكذا حصر المنازل المقرر دهان واجهاتها.

وعلى جانب آخر، بحثت "محافظ دمياط" المشكلات والمعوقات التى قد تعرقل تنفيذ بعض الأعمال، إذ ناقشت سُبل تجاوزها و حلها على النحو المطلوب، كما أكدت على أهمية تكاتف الجهود والاسراع فى المعدلات التنفيذية لجميع الأعمال التى تم حصرها لتنفيذ قرى نموذجية تشتمل على كافة الخدمات، بما يحقق ما تستهدفه المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري وتغيير الواقع نحو الأفضل لخدمة أهالى تلك المناطق واستكمال مسيرة التنمية الشاملة التى شهدتها الدولة خلال الآونة الأخيرة.

كما أكدت على أهمية تكاتف الجهود والاسراع فى المعدلات التنفيذية لجميع الأعمال التى تم حصرها لتنفيذ قرى نموذجية تشتمل على كافة الخدمات، بما يحقق ما تستهدفه المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري وتغيير الواقع نحو الأفضل لخدمة أهالى تلك المناطق واستكمال مسيرة التنمية الشاملة التى شهدتها الدولة خلال الآونة الأخيرة.