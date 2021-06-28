«جسر الثقة».. «صوتك مسموع» تُلبي المطالب وتُنهي معاناة تواصل المواطن مع الحكومة

عززت الدولة من أدوات التواصل بين المواطنين والجهات الحكومية والمؤسسات المختلفة، من خلال تلقى الاستشارات من قبل المواطنين أو المشكلات التي تواجههم لحلها والوقوف على أسبابها في سبيل دعم التعاون والتواصل بين جميع الأطراف، وفي هذا الصدد أطلقت الحكومة عدد من المبادرات الخدمية والاجتماعية وبرامج عديدة لاستقبال رسائل المواطنين للتعبير عن احتياجاتهم ومشكلاتهم، بهدف الوقوف على حلها ومنع تكرارها مرة أخرى.

مبادرة صوتك مسموع

هي إحدى المبادرت الرئاسية التي وجه بإطلاقها الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بهدف دعم الاتصال الفعال مع المواطنين والتي تلقي شكاوى المواطنين في مختلف القطاعات الحيوية التي يتم التعامل معها بشكل يومي.

وعليه، أطلقت الحكومة ممثلة في وزارة التنمية المحلية مبادرة صوتك مسموع، وهي إحدى المبادرات التي حققت نجاحًا خلال الفترة الماضية، وذلك بعد تجاوز عدد الرسائل التي استقبلتها على الموقع الرسمي لها والخط الساخن لمبادرة "صوتك مسموع" خلال شهر مايو2021 تلقت 14118 ألف رسالة منها 2351 شكوى تم الرد على 1869بنسبة 79,5% وجارٍ حل 482 شكوى، وتضمنت هذة الشكاوى الرصد والاستجابة لشكاوى المواطنين

وتواصلت "الدستور" مع عدد من المواطنين الذين وضعوا ثقتهم في مبادرة صوتك مسموع، لتقوم بحل كافة مشكلاتهم من خلال توزيعها على الجهة المعنية بها، لتقوم بوضع الحل المناسب، بعدماتتلقي المبادرة وتفحص وتوجيه جميع الشكاوى والرد عليها إلكترونيًا على مستوى الجمهورية.

يمكن لأي مواطن أن يتقدم بشكوى تتعلق بمحاور المبادرة الخمس بالتواصل الفورى مع فريق عمل "صوتك مسموع" من خلال وسائل الاتصال المختلفة، على رقم "واتس آب" 01150606783، ورقم الخط الساخن 15330، والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك (www.facebook.com/sotakmasmwo)، والبريد الإلكترونى [email protected]، تيسيرا على المواطنين، ولضمان وصول شكواهم بسهولة والتفاعل والتواصل مع المسئولين لحلها بأسرع وقت.

منى: لم يمر أسبوع وتلقيت ردًا وحلاً للشكوى

منى محمد، واحدة ممن طرقن مبادرة صوتك مسموع لعرض شكواها وحلها، قالت إنها تقدمت بشكوى في شهر أبريل الماضي بعدما حاول أحد جيرانها ببناء غرف إضافية للمنزل الخاص به على ردود من العقار التي تعيش فيه، وهو الأمر الذي يهدد حياة أسرتها وجميع سكان العقار.

وأوضحت أنها تعيش بمساكن أرض الجولف والتي تتبع حي مدينة نصر، وأجتمعت هي وجيرانها على تقديم الشكاوى إلى مبادرة صوتك مسموع، خاصةً وأنه يتم النظر في الشكاوى بشكل مستمر والرد عليها وحلها من الجهة المعنية بالأمر في وقت سريع، ومن هنا أقبلت "منى" على إرسال الشكوى عبر خاصية رسائل تطبيق الواتساب الخاص بالمبادرة الرئاسية.

وأشارت إلى أن الجار الذي يقطن في العقار المجاور لمسكنها خرق القوانين وتعدى على العقار المجاور له من خلال البناء المخالف، مما أثر على الرؤية والتهوية والمنظر الجمالي بالإضافة إلى حفظ المساحة الامنة بين كل عقار وآخر، موضحة أنها أرفقت مع الشكوى العديد من الصور والفيديوهات التوضيحية لمدى عواقب البناء المخالف لهذا الجار.

وأكدت أنها أرسلت الشكوى في بداية الأسبوع الأول من أبريل الماضي، وقد تم الرد عليها في الحال بأنه سيتم توجيه طلبها إلى الجهة المعنية والمختصة بالأمر، مشيرة إلى أنه لم يمر سوى أسبوع وقد أرسل إليها اللجنة المختصة بحل الشكوى رسالة تفيد بأنه جار العمل على حل الشكوى وبالفعل تواصللوا معها إلى أنه تم التعامل مع الأمر.

الديب: تقدمنا بطلب إلى المبادرة لتطوير مساكن أحمد ماهر

طارق الديب، تقدم بشكوى إلى صوتك مسموع، قال إنه من سكان منطقة أحمد ماهر بالمطرية، والمعروف أنها منطقة غير آدمية للعيش فيها وتقدم أكثر من شخص في المنطقة بشكاوى في المحافظة ولكن حتى الان لم يتلقوا ردودًا عليها.

ولفت إلى أن مساكن أحمد ماهر تعاني من الإهمال وعدم ووجود أية خدمات أو مرافق غير أنها بها العديد من المساكن الآيلة إلى السقوط، لذا يطالب جميع أهالي المنطقة بإعادة تطويرها أو الانتقال للعيش في المجتمعات العمرانية الحديثة التي بُنيت وفقصا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على البؤر العشوائية في مصر.

وذكر أن الأهالي في المنطقة يعيشون حالة رعب دائمة بسبب الخوف على أطفالهم وأسرهم من سقوط المباني في أي لحظة، بالإضافة إلى عدم قدرة الأهالي الذين يصل عددهم إل 85 أسرة تقريبًا على ترميم المنازل من جديد، وذلك نظرًا للتكلفة العالية لإعادة الترميم أي مسكن.

ومن هنا اجتمع "الديب" وأهالي مساكن أحمد ماهر واستقروا على إرسال طلبهم إلى صوتك مسموع، من اجل عرض شكواهم وحالتهم على مجلس الوزراء مباشرةً، وبالفعل أرسل "الديب" طلبه لمبادرة صوتك مسموع منذ بضعة أيام فقط على خاصية الرسائل، مشيرًا إلى أنه هو والأهالي ينتظرون رد المبادرة على الطلب.

حامد: تقدمت بطلب استغاثة ببناء ممر آمن لقرية أبو خلاد لمنع الحوادث

وبمحافظة بني سويف، تقدم محمود حامد، يعمل بوزارة التربية والتعليم، باستغاثة إلى مبادرة صوتك مسموع، مشيرًا إلى أنه خلال الفترة الماضية تم تنفيذ طريق بني سويف الجديد الذي يخدم القرى والمراكز المختلفة بالمحافظة مرورًا بالمحافظات الأخرى، وجرى إنشاء كباري وأنفاق مختلفة تخدم كل قرية حتى يتفادى الأهالي المرور من الطريق السريع الذي قد يعرض حياتهم إلى الخطر.

واستطرد "حامد" أن قرية كوم أبو خلاد بمركز ناصر في محافظة بني سويف، هي القرية الوحيدة التي لم يتم إنشاء كوبرى أو نفق يخدم سكانها لتجنب المرور من الطريق السريع، والوضع يزداد سوءُا يومًا بعد يوم لتسجيل اكثر من حادث على هذا الطريق خاصة عند قرية أبو خلاد.

وطالب "حامد" مبادرة صوتك مسموع بالنظر إلى استغاثته هو واهالي القرية، بهدف سرعة تنفيذ ممر آمن على الأهالي والأطفال والنساء سواءً كان كوبري أو نفق، موضحًا أن طلب الاستغاثة الذي تقدم به على الصفحة الرسمية للمبادرة لم يستغرق سوى لحظات وتواصلت معه لجنة مختصة من الإسكان بأنه سيتم تنفيذ الطلب في أسرع وقت ممكن.

التنمية المحلية: صوتك مسموع تتلقى جميع أنواع الشكاوى

وفي سياق متصل، كشف الدكتور خالد قاسم، الرسمي لوزارة التنمية المحلية، أن مبادرة صوتك مسموع لاقت نجاحًا غير مسبوق منذ تدشينها، وقد أظهرت المبادرة تواصل فعال بين المواطنين الذين يتقدموا ويرسلوا شكواهم عبر منصات التواصل الرقمية المختلفة وجهات الاختصاص بالوزارات المختلفة.

وأكد أنه لا قيود على نوعية المشكلات أو الطلبات التي تستقبلها مبادرة صوتك مسموع، فهي تتلقى جميع الاستشارات والشكاوى ومن ثم يتم التعامل معها وتوجيها إلى الجهة المعنية بالأمر، بهدف الوقوف على أسباب المشكلة وحلها.

وبين أن المبادرة تتلقى أيضًا الشكاوى التي تتعلق بعدم تطبيق الاجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد من قبل مكان أو مؤسسة ما، وذلك لبدء التعامل مع الأمر وتوقيع الغرامات اللازمة بشأن مواعيد غلق المحال أو غيرها من الضوابط التي تتعلق بالجائحة.

أكثر من 300 ألف طلبًا تلقته "صوتك مسموع" منذ تدشينها في 2018

تلقت مبادرة صوتك مسموع منذ إطلاقها فى نهاية شهر أكتوبر 2018 وحتى مايو الماضي 334 ألفا و 429 رسالة، منها 63 ألفا و314 شكوى، تم حل 61 ألف شكوى بنسبة 96,5% وجار حل باقي الشكاوى.

وبحسبوزارة التنمية المحلية فإن مبادرة صوتك مسموع استقبلت خلال الشهر الجاري 14 ألفا و118رسالة، منها 2351 شكوى، تم الرد على 1869 منها بنسبة 79,5% ويجري حل 482 شكوى.