بعد إصابة رامي جمال.. ما هو مرض البهاق وكيف يمكن علاجه؟

تصدر الفنان رامي جمال تريند محرك البحث جوجل بعدما قام بنشر فيديو على حسابه الرسمي على موقع التواصل (إنستجرام)، يتحدث فيه عن مرض "البهاق"، الذي أصابه منذ فترة.

وقال:"أنا مش بحب أتكلم في حاجة غير الفن، بس بتوصلني أسئلة كتير جدًا عن علاج البهاق، ودائمًا أرد عليهم في الرسائل الخاصة، أنا لم أعالج البهاق، ولكن أنا اتعالجت نفسيًا منه بدعمكم ليا كل الناس دعموني من أصدقائي في الوسط الفني، وأهلي، والبهاق طلع ميزة مش عيب، لأني شفت بسببه حب كبير، البهاق موجود في كل جزء في جسمي، زي ماانتو شايفين البهاق مالي إيديا ووشي، وفي كل حتة في جسمي، وأنا زمان كان لو في نقطة في جسمي بقعد أراقبها، وكنت ببقى حزين جدًا وزعلان، خصوصًا إن كان في ناس في البداية فاكرينه معدي وكانت بتخاف تسلم، ولكن الحقيقة البهاق مرض مناعي لم يوجد في العالم حتى الآن علاج ليه انا بوجه رسالة لأي أم ابنها عنده بهاق، حاولي تدعميه أنه يمتلك ميزة مش موجودة عند أي حد تاني، ووارد أن البهاق يكبر كمان في جسمه بس إيه المشكلة أنا بشتغل مغني، وشكلي مهم جدًا في عملي، وأنا مش شايف البهاق عيب، ومش بيهمني الناس اللي شايفه إن ده عيب، وربنا يعطي الناس كلها قدرة على تقبل الابتلاء".

وكشف الدكتور محمد جمال الدين، استشاري الأمراض الجلدية، لـ"الدستور"، عن مرض البهاق وأعراضه وكيفية الوقاية منه.

ما هو البهاق؟

مرض مكتسب عبارة بقع فاتحة اللون تظهر على الجلد بسبب نقص بالميلانين بسبب نقص الخلايا الميلانينية ويبدأ في منطقة مكشوفة من الجسم، بعد التعرض للسعة شديدة من الشمس في فصل الصيف.

هل الإصابة بالبهاق ترجع النفسية السيئة؟

من الشائع حدوثه نتيجة اضطراب انفعالي ولكن لا يوجد إثبات على أن البهاق يظهر بسبب العوامل النفسية السيئة ولكن الحزن الشديد يؤثر على كل اعضاء الجسم والبشرة.

ما هي أنواع البهاق؟

هناك 3 انواع من البهاق وتختلف في درجة لونها او تشكيلاتها على الجلد وهي:

البهاق غير القطعي:

يصاب به الأشخاص بسبب اضطراب المناعة الذاتية حيث يقوم الجهاز المناعي للجسم بمهاجمة خلايا الجسم مسببا بقع بيضاء في جميع أنحاء الجسم تكون افتح من لون البشرة بدرجتين.

البهاق القطعي:

يصاب به جانب واحد أو منطقة واحدة في الجسم وتكون البقع بيضاء اللون ولونها قريب من لون البشرة.

البهاق الشامل:

يصاب به معظم أعضاء الجسم تكون بقع افتح من الجسم ب 5 درجات.

ما هي عوامل الخطورة في الاصابة بالبهاق على الجسم؟

اضطراب في الجهاز المناعي.

الإصابة بمرض الغدة الدرقية .

الإصابة بداء الثعلبة.

- ما هي أعراض البهاق؟

العلامة الرئيسة له هو فقدان لون البشرة، وعادة على المناطق المعرضة لأشعة الشمس مثل اليدين والقدمين والذراعين والوجه والشفتين.

فقدان غير مكتمل من لون البشرة وظهور بقع بيضاء اللون.

ظهور لون أبيض على فروة الرأس أو الرموش أو الحاجبين أو اللحية.

فقدان اللون في الأنسجة الأغشية المخاطية داخل الفم والأنف.

تغيير لون الطبقة الداخلية من مقلة العين الشبكية.

تلون الأوعية الدموية تحت الجلد باللون الوردي.



هل الاصابة بالبهاق تسبب مضاعفات؟

نعمل تسبب العديد من المضاعفات ولكن اخطرها:

مشاكل العين مثل التهاب القزحية.

فقدان السمع.



كيف يمكن علاج البهاق؟

يوجد العديد من العلاجات الحديثة التى تعالج ولكن لا تقضي على البهاق وهي: