إنشاء ميناء صيد وتطوير منطقة الكسارة وتدشين مدينة رشيد الجديدة بالبحيرة

خلال 7 سنوات

قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إنه وعلى مدار 7 سنوات منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي قائد التنمية ومسيرة الإنجازات شهدت البحيرة طفرة وثورة في كافة المجالات وعلى جميع الأصعدة تم خلالها تحقيق إنجازات غير مسبوقة خلال فترة قصيرة من الزمن.

ميناء الصيد

أكد آمنة اهتمام القيادة السياسية بتطوير مدينة رشيد بالبحيرة كمشروع قومي لما تتمتع به من مقومات سياحية وتاريخية وثقافية وتراثية، إضافة لإنشاء مدينة رشيد الجديدة على غرار مدينة العلمين بالتزامن مع تطوير المدينة التاريخية والتراثية التى تشهد حالياً العديد من الأعمال فى مختلف القطاعات، لافتًا إلى توجيهات الرئيس السيسي بإنشاء مدينة رشيد الجديدة لتكون على غرار العلمين الجديدة وكذا بشاير الخير 4 هدية الرئيس للبحيرة التى ستحقق نقلة نوعية بالمنطقة.

أضاف أن البحيرة تخطو بخطوات ثابتة ومدروسة نحو مزيد من التنمية والتطوير في كافة القطاعات التي تهم المواطن البحراوي، ومنها ما يتم من إنجازات بعدة قطاعات بمركز ومدينة رشيد زهرة النيل الخالد ومنها :مشروع ميناء الصيد بتكلفة إجمالية ٦٠٠ مليون جنية على مساحة ٤٨ ألف م٢ ومكون من ١٢ مبني ورصيف بطول ٨٥٠ م وسعة الميناء ٥٠ مركب ساعة ويعد هو الأول من نوعه بمصر ،واعمال تطوير مدينة رشيد باجمال عدد ٢١ مشروع بتكلفة تتجاوز 254.5 مليون جنية، تم الإنتهاء من ١١ مشروع منها بتكلفه إجمالية ١٤٨ مليون جنية وجاري العمل بعدد ١٠ مشاريع بتكلفة إجمالية ١٠٦ مليون و٥٠٠ ألف جنيه.

صناعه السفن برشيد

كما تم إنشاء مدينة رشيد الجديدة والتى صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٧ لسنه ٢٠١٩ بإعادة تخصيص مساحة ٣١٨٥ فدان لصالح هيئة المجتمعات العمرانية لإنشاء مدينة رشيد الجديدة، بواجهة شاطئية بطول ١٠ كم وتبعد عن الطريق الدولى ٥ كم ومقسمه إلى ٣ مساحات منها ٤٤٣ فدان المثلث الذهبي - ٢٠٠٠ فدان - ٧٤٢ فدان وبوجهة شاطئية بطول ١٠ كم ،و بشاير الخير ٤ إحدى هدايا الرئيس لمحافظة البحيرة، بتخصيص ٤٢ فدان لمشروع بشاير الخير ٤ وهو عبارة عن ٦٦ عمارة ستضم عدد ٤٦٢٩ وحدة سكنية والمشروع سيضم مسجد على مساحة ٧٧٠م٢ ومدرسة ٣٣ فصل ومستشفي بطاقة ١٥٠ سرير بالإضافة إلى محال تجارية على مساحة ٩٠٠ م٢ ومراكز حرفية على مساحة ٧٥٠م٢ ،و القضاء على العشوائيات للحفاظ على صحة وكرامة الإنسان المصري بالإسراع ببناء سكن آدمي يليق بالإنسان، ويحفظ كرامته حيث شهدت منطقة الكسارة برشيد إنشاء ٥ عمارات بـ ١١٧ وحدة سكنية و٩ محال تجارية بتكلفة إجمالية ٢١ مليون جنية .

وأشار محافظ البحيرة أن ما تم خلال السبع سنوات الماضية وبدعم وتوجيهات السيد الرئيس الذى يولي المحافظة إهتماماً كبيراً ودعماً متكامل لا ينقطع شهد تنفيذ ٤٤٢١ مشروع على أرض المحافظة في كافة المجالات والقطاعات بإجمالي تكاليف إستثمارية تبلغ ٧٨.٧ مليار جنية ، تم الإنتهاء من ٣٧٢٩ مشروع بتكلفة إجمالية ٤١.٥ مليار جنية و٦٩٢ مشروع جاري العمل بها بتكلفة إجمالية ٣٧.٢ مليار جنيه.