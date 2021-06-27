الأحد 27 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«خناقة» بين ويليام وهاري في جنازة جدهم الأمير الراحل فيليب

ويليام وهاري
ويليام وهاري

قالت صحيفة «ذا صن» البريطانية، إن الأمير ويليام وشقيقه الأصغر هاري حدثت بينهما اشتباكات بالأيدي في جنازة جدهم الأمير الراحل فيليب في اللحظة اتي كانا فيها بعيدين عن الأنظار، وفقًا لمزاعم جديدة.

ويقول روبرت لاسي مؤلف الكتاب المتفجر «معركة الإخوة» إن الخلاف اندلع بمجرد دخولهما داخل قلعة وندسور.

ويدَّعي أحد المؤلفين أن الخلاف الظاهري بين ويليام وهاري يحتدم، حتى أن الأخوان اشتبكوا في جنازة جدهم.

وكان الملايين من المعجبين بالملكية في جميع أنحاء العالم يأملون في أن يتصالح الأخوان بعد أن التقط المصورون صورًا لهم وهم يدردشون معًا بعد الجنازة في أبريل.

وكان من المفهوم أن تشارلز قد أرسل سيارات الجنازة بعيدًا للسماح لأبنائه بفرصة التحدث وجهًا لوجه لأول مرة منذ انتقال هاري إلى لوس أنجلوس.

لكن لاسي قال إن الجهود المبذولة لتشجيع الرجال على تحقيق سلامهم باءت بالفشل، وأن الأصدقاء "كانوا يائسين من العداء اللاذع، الغضب المطلق الذي لا هوادة فيه والدماء بين الاثنين".

وتابع لاسي أن أصدقاء الإخوة كانوا يأملون أن تكون الجنازة "فرصة لاصلاح العلاقات".

وأضاف: "يبدو أن التنبيهات اللطيفة من أصدقائهم كان لها بعض التأثير بعد ظهر يوم السبت الجليل حيث خرج الأميران من كنيسة سانت جورج لعبور الفناء جنبًا إلى جنب - حيث جمعتهما بمعارة دوقة كامبريدج كيت ميدلتون، وتركتهما بعد ذلك للتبادل الأخوي وشوهدت الكلمات على الكاميرا".

وتابع: "بدا بعض التقدم البطيء نحو المصالحة قيد التقدم، لكن هذه الآمال تبددت في غضون دقائق من دخول الأشقاء إلى القلعة وبعيدا عن رؤية الكاميرا، حيث بدأوا يتشاجرون مرة أخرى".

وأضاف: "لقد ازداد الغضب والغضب بين هذين الشخصين بشكل لا يصدق، قيل الكثير من الأشياء القاسية والجارحة".

ويليام هاري الأمير فيليب دوقة كامبريدج كيت ميدلتون جنازة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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