بدءا من العاشرة مساء.. انقطاع المياه 12 ساعة بعزبتي بلال والورد في الوايلي

نوه حي الشرابية عن قطع المياه، اليوم الأحد، من العاشرة مساءا وحتى العاشرة صباحا وذلك عن منطقة عزبة بلال وعزبة الورد بالكامل بمنطقة الوايلي، للعمل بلحامات خط المياه الجديد بشارع درب السكة الحديدية ضمن مراحل مشروع إحلال وتجديد خطوط المياه بشارع درب السكة.

إحلال وتجديد خطوط المياه بشارع درب السكة

ومن جهته قال الدكتور حسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة، في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن انقطاع المياه يأتي ضمن مراحل مشروع إحلال وتجديد خطوط المياه بشارع درب السكة ورفع كفاءتها للمواطنين، مضيفًا أن المنطقة بالكامل تشهد عملية تجديد وتطوير من ناحية البنية التحتية من صرف ومياه وكهرباء سيتم الانتهاء منها الأيام المقبلة.

و شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى هي إحدى الشركـات التـابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والذي صدر بإنشائها قرار رئيس الجمهورية رقم 135 عام 2004، وتيسيرا على المواطنين وتوفيرا للوقت والمجهود تم إطلاق تطبيق (HCWW-125) تحت اشراف الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ويهدف التطبيق الى التواصل مع المواطنين وخدمتهم، ويحتوي على العديد من المميزات التي تهدف لتحسين التواصل بين المواطنين مستخدمي التطبيق وبين الشركة القابضة وكافة شركات المياه والصرف الصحي في محافظات الجمهورية.