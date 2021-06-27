الأحد 27 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الكاظمي: نحاول تطوير التنسيق الأمني في مواجهة الإرهاب وتمويله

القمة الثلاثية في
القمة الثلاثية في بغداد

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، حرص بلاده على تطوير العلاقات وآلية التعاون الثلاثي مع كل من مصر والأردن، مشيرًا إلى استمرار التنسيق بين الدول الثلاث في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب والتعليم والصحة والثقافة فضلًا عن الاستثمار والتعاون الاقتصادي.

ووفقًا لما ذكره المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي عبر صفحته الرسمية بموقع «تويتر»، قال الكاظمي، خلال أعمال القمة الثلاثية التي تُعقد اليوم الأحد، في العاصمة بغداد بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني: «أتمنى لشعبينا الشقيقين في الأردن ومصر كل الأمن والإستقرار والرخاء، وأجدد ترحيبي بضيفي العراق».

وأضاف: «حريصون على استمرار هذا العمل وتطوير العلاقات من أجل بناء المشتركات التي تخدم الجميع، ونحاول أن نبلور آلية التعاون الثلاثي، ونسخر كل الجهود والإمكانات لكي نحافظ على مستوى هذا التعاون».

وتابع: «نعمل على تطوير التنسيق في المجال الأمني والاستخباري وبالأخص فيما يتعلق بمواجهة الإرهاب وتمويله، بالإضافة الى التنسيق في مجال التعليم والثقافة وفي مجالات الشباب والرياضة والفنون والصحة».

وأوضح رئيس الوزراء العراقي: «نعمل على إقامة سكرتارية دائمة لتنسيق العمل بين الدول الثلاث والعمل على تطوير ومتابعة ما نتفق عليه»، مشيرًا إلى أن «هناك العديد من مذكرات التفاهم جرى التوقيع عليها في السابق بين الدول الثلاث، وهناك مذكرات واتفاقيات سنوقع عليها في المستقبل القريب».

وقال الكاظمي: «ركزنا في الاجتماع السابق على الاستثمار والتعاون الاقتصادي، واتفقنا على رؤية مشتركة ونجحنا في الوصول إلى تصورات.. الآن نحن في مرحلة الوصول إلى تنفيذ هذه المشاريع، في مجال الربط الكهربائي والزراعة والنقل، وكذلك الأمن الغذائي الذي طرحه جلالة الملك عبد الله في الاجتماع الماضي، وفي مجال العلاقات المالية والمصرفية وتطوير البنى التحتية لها».

واستطرد: «كما اتفقنا في السابق، سنواصل التنسيق في الملفات الإقليمية الرئيسية كالملف السوري والليبي واليمني وفلسطين، وأن نبلور تصورًا مشتركًا تجاه هذه القضايا بالتعاون والتنسيق، كي نساعد إخوتنا في هذه البلدان على عبور التحديات والأزمات».

الكاظمي رئيس الوزراء العراقي مصر الأردن العراق بغداد القمة الثلاثية

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وائل لطفي

عملية إنقاذ الزراعة المصرية

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