الأحد 27 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

يوم رياضي وورش للشباب.. الأسقفية تواصل فعاليات «معا من أجل تنمية مصر» بالمنيا

المطران سامي فوزي
المطران سامي فوزي

يواصل شباب مشروع معاً من أجل تنمية مصر نشاطهم بالمنيا وذلك من خلال تنظيم في يوم رياضى لـ٦٠ طفلًا من قريتي جبل الطير وبنى خالد.

 

ذكرت الكنيسة الاسقفية الانجليكانية برئاسة الدكتور المطران سامي فوزي في بيان لها: اشترك الأطفال  في جميع الألعاب وكانت هذه المرة الأولى التى يزور فيها أطفال قرية بنى خالد قرية  جبل الطير  وتحدث فريق المبادرة  مع  الأطفال عن قيم  المشاركة والتعاون والمحبة. 

 

وأضافت الكنيسة في بيانها: نفذت المبادرة ورشة لشباب المشروع بمشاركة ١٥ شاب وفتاة من قرية جبل الطير عن أنماط الشخصية المختلفة وكيفية اكتشاف أنفسنا وقد ونفذ المدرب اختبار أنماط الشخصية مع المشاركين وتبادلوا الحديث عن مميزات وعيوب كل شخصية.

 

يقام المشروع تحت رعاية إقليم الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فى مصر وشمال إفريقيا والقرن الإفريقى ومؤسسة مصر الخير. 

 

من المقرر أن يشمل المشروع مجموعة من المبادرات والفعاليات فى محافظات القاهرة، والإسكندرية، والمنيا و مدينتي السادات و منوف بمحافظة المنوفية. 

 

يهدف المشروع إلى إقامة علاقات وصداقات قوية وحقيقية بين الشباب، وتنمية قدراتهم ورفع الوعى الثقافى والحضارى لديهم، بالإضافة إلى اشتراك المتدربين معا فى تنفيذ مبادرات عملية تعود بالنفع على مجتمعاتهم المحلية، بهدف الوصول إلى درجة من التكامل وجودة العمل عن طريق التواصل مع الهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى التى تعمل فى ذات الاتجاه الذى ترتبط به مبادرتهم.

 

الكنيسة الاسقفية الانجليكانية هي احدى الكنائس الخمس المكونة لمجلس كنائس مصر ومقرها الرئيسي هو كاتدرائية جميع القديسين الاسقفية الانجليكانية بحي الزمالك بالعاصمة المصرية محافظة القاهرة، ويرأسها الدكتور المطران سامي فوزي الذي تسلم الرعاية من يد المطران الدكتور منير حنا انيس منذ شهر تقريبا، ويعتبر رئيس اساقفة كانتربري بانجلترا هو الاب الروحي لجميع الانجليكان بالعالم.   

الكنيسة الاسقفية الانجليكانية لدكتور المطران سامي فوزي الكنيسة مجلس كنائس مصر قريتي جبل الطير و بنى خالد

رئيس التحرير

وائل لطفي

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