أول نشاط خدمي لراعي كنيسة «نوتردام دي إيجيبت» الجديد بباريس

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، والمتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "كل يوم اية".

وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" عن الانسحاق في الصلاة.

وجاء ذلك تحت شعار "انْسَحَقَتْ نَفْسِي شَوْقًا إِلَى أَحْكَامِكَ فِي كُلِّ حِينٍ." (مز 119: 20).

وعلى صعيد آخر، قام الأب رافائيل قزمان، راعي كنيسة نوتردام دي ايجيبت بباريس، بأول نشاط له، بعد توليه الخدمة الرعوية للكنيسة، والتقى الأب الراعي بالشباب، وكان هذا هو اللقاء الأول للتعرف على شباب الكنيسة عن قرب.

قال نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن بدء اليوم بقراءة إنجيل الأحد، وكان عن سؤال المسيح للتلاميذ ماذا يقول الناس عني.

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه وبعد ذلك قام الأب رافائيل بأخذ كافة البيانات الخاصة بالشباب، لتسهيل وسيلة التواصل بينهم، وأثناء ذلك عرف نفسه للشباب، وتحدث معهم للتعرف على احتياجاتهم ومتطلباتهم في المرحلة القادمة، وانهى اليوم بالصلاة.

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، والمتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "كلمة الله".

وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" مع مع الأب جورج سامي حسب الطقس القبطي.

وتحتفل الكنيسة الكاثوليكية في مصر برئاسة البطريرك الانبا ابراهيم اسحق، بفترة صوم الاباء رسل السيد المسيح الاطهار، والتس تستغرق 21 يوما متصلة تنتهي يوم 12 من شهر يوليو المقبل.