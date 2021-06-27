برلمانى عن قمة بغداد: مصر تساهم في تنمية الدول العربية وتدعيم استقرارها

ثمن النائب عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، سعي مصر لعقد قمة ثلاثية بالعاصمة العراقية بغداد بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، وعاهل المملكة الأردنية الملك عبد الله الثاني، معتبرا تلك القمة الأهم منذ 30 عاما بالنسبة لمصر.



وأشاد فهمي، خلال بيانه اليوم، أن ما تقوم به القيادة السياسة في ملف الشئون العربية يدعم أركان الأمن القومي للدولة، ويساهم في تنمية الدول العربية الشقيقة وتدعيم استقرار المنطقة بالكامل بجهود مصرية.



وأوضح عضو مجلس االشيوخ، أن الزيارة تعكس أهمية كبيرة، ومن المقرر أن تشهد تشاورات وتنسيقا بشأن مستجدات الأوضاع السياسية في المنطقة، التي تشهد تحديات غير مسبوقة تهدد أمن الوطن العربي والشرق الأوسط على أكثر من صعيد، بالإضافة إلى دعم تنفيذ المشروعات الاستراتيجية لآلية التعاون الثلاثي، خاصة على المستوى السياسي والأمني، والاقتصادي والتجاري والاستثماري.



وذكر عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، أن مصر أكدت ضرورة وجود تسوية سياسية شاملة لعدد من القضايا العربية، خاصةً القضية الفلسطينية، بما فيها إقامة دولتها المستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وذلك استكمالا لما قامت به المبادرة المصرية لوقف التصعيد في قطاع غزة وإعادة إعمار القطاع.



ولفت النائب إلى أن القمة الثلاثية في العراق مهمة للغاية لمواجهة التحديات والأخطار المشتركة خاصة مع التدخلات الإقليمية المرفوضة التي تهدد الأمن القومي العربي، وهو الأمر الذي يستلزم معه التكاتف وتوحيد الصف العربي، فضلا عن جهود مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، حيث أكد الزعماء الثلاثة أهمية مواصلة الجهود المبذولة نحو تحقيق المزيد من التعاون والتنسيق فيما بينهم في هذا الصدد لصالح شعوبهم والشعوب العربية بأسرها.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وصل إلى العاصمة العراقية بغداد، صباح اليوم الأحد، للمشاركة في فعاليات القمة الثلاثية بين مصر والعراق والأردن، مع مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي، والملك عبد الله الثاني، العاهل الأردني؛ في إطار الجولة الرابعة لآلية التعاون الثلاثي، التي انطلقت بالقاهرة مارس 2019؛ حيث كان في استقبال الرئيس السيسي بمطار بغداد الدولي الرئيس العراقي برهم صالح.