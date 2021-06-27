الأحد 27 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

محاضرة بمعهد محاماة القاهرة الكبرى عن الإجراءات الجنائية

نقابة المحامين
نقابة المحامين

عقد معهد محاماة القاهرة الكبرى، اليوم الأحد، محاضرة لمحامي ومحاميات الجدول العام لنقابتي شمال القاهرة، والقاهرة الجديدة، في تمام الساعة الواحدة ظهرا، ولنقابتي جنوب القاهرة، وحلوان من الساعة الثانية والنصف ظهرًا، تحت رعاية نقيب المحامين رجائي عطية ـ رئيس اتحاد المحامين العرب ـ بحضور حسين الجمال الأمين العام لنقابة المحامين ومقرر عام المعهد، وإسماعيل طه عضو مجلس النقابة العامة ـ منسق عام المعهد، و فاطمة الزهراء غنيم عضو مجلس النقابة العامة.

 

وألقى المحاضرة حسين الجمال، الأمين العام لنقابة المحامين ـ مقرر عام المعهد ـ متناولًا فيها الإجراءت الجنائية (التحريات وإذن النيابة العامة)، والذي أكد على أهمية الاطلاع عليها.

 

ومن جانبه يسعى مجلس نقابة المحامين برئاسة حسين الجمال الأمين العام للنقابة ـ مقرر معهد المحاماة ـ إلى تطوير الدراسة بالمعهد، من خلال التواصل مع عدد من المتخصصين من كبار المحامين وخبراء الطب الشرعي، والأدلة الجنائية وأساتذة اللغة العربية، وبعض القضاة ووكلاء النيابة والضباط واساتذة كلية الحقوق لإلقاء المحاضرات.

 

يذكر أن محاضرات المعهد تعقد يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع، بقاعة المؤتمرات باتحاد عمال مصر، وتخصص يوم الأحد لمحامي نقابتي شمال القاهرة والقاهرة الجديدة من الساعة 1 إلى 2 ظهرًا، ومحامي نقابتي جنوب القاهرة وحلوان من الساعة 2 ونصف ظهرًا إلى 4 عصرًا، بينما تعقد محاضرات الأربعاء لمحامي نقاباتي شمال وجنوب القليوبية من الساعة 1 إلى 2 ظهرًا، ومحامي نقابتي شمال وجنوب الجيزة من الساعة 2 ونصف ظهرًا إلى 4 عصرًا.

 

القاهرة الجديدة نقابة المحامين اتحاد عمال مصر كلية الحقوق القاهرة الكبرى مجلس النقابة المحامين العرب

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