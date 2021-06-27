إعلامي عراقي لـ«الدستور»: على بغداد أن تحقق مصالح مشتركة مع مصر والأردن

قال الإعلامى العراقى محمد العواد: إن احتضان العراق لهذه القمة الثلاثية فى الظرف الراهن وفى ظل قضايا كثيرة تشهدها المنطقة، يؤكد دور العراق المحورى، ويؤكد أن العراق يلعب دورًا أساسيًا ومهمًا فى تقارب وجهات النظر بين مختلف الأقطار.

وأضاف العواد فى تصريحات خاصة للـ"الدستور"، أن العراق عليه اليوم أن يقف على مسافة واحدة من الجميع وأن يقوم بتطوير علاقته مع المحيط العربى والدولى وألا يصطف مع محور دون الآخر، كما عليه الابتعاد عن سياسة المحاور وخاصة أن هنالك من يجر العراق لسياسة المحاور.

وأوضح العواد أن العراق اليوم يتعامل على مسافة واحدة مع جميع الدول وتربطه علاقات وطيدة مع أغلب دول المنطقة والعالم.

وأشار العواد إلى أن هذه القمة تؤكد هذا الدور الذى يلعبه العراق وإمكانية أن يقود دورًا فى تقريب وجهات النظر.

وأوضح العواد أن القمة سينتج عنها العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين العراق ومصر والأردن، مستدركًا "يفرض للجانب العراقى أن يركز على المصالح المشتركة وألا يقدم تنازلات بضغوطات خارجية، وخاصة أن هناك ضغوطًا تمارسها الولايات المتحدة على العراق لجره إلى سياسة المحاور والاصطفاف مع محور دون آخر".

وتابع العواد: "على العراق اليوم أن يحقق المصالح المشتركة له وللبلدان المشتركة فى القمة الحالية".

واختتم العواد تصريحاته قائلًا: "جملة من الأهداف لهذه القمة ربما تتحقق من خلال المباحثات الثنائية والثلاثية بين الدول المجتمعة فى العديد من المجالات مثل المجال الاقتصادى ومجالات الاستثمار والمدن الصناعية التى من الممكن ان تنشأ فى العراق".

وانطلقت فى العاصمة بغداد فى وقت سابق من اليوم، قمة ثلاثية بين مصر والأردن والعراق، وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردنى الملك عبدالله، ورئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى.