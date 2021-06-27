الهيئة القومية للأنفاق: تطوير الخط الأول والثاني لفصل التشغيل عن الإدارة

قال الدكتور عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن دخول القطاع الخاص فى إدارة الخط الثالث للمترو، سيساعد فى تحقيق المنظومة التي تسعي الوزارة لتنفيذها فى كافة القطاعات وهي وجود تداخل بين أكثر من مشغل ولضمان كفاءة التشغيل.

وأوضح رئيس الهيئة القومية للأنفاق فى تصريحات لـ "الدستور"، إن الشركة الفرنسية سيكون لها آلية ممنهجة في تشغيل الخط الثالث والقطار الكهربائي والذي يتم تبادل الخدمة بينهما بمحطة عدلي منصور.

وأشار "والي" إنه سيتم تطوير ورفع كفاءة الخط الأول والثاني للمترو، وذلك لفصل التشغيل عن الإدارة للوصول إلى مستوى خدمة مميز لجمهور الركاب.

وكان الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، قد استقبل ستيفان روماتيه سفير الجمهورية الفرنسية في مصر، ولورانس بتل رئيس مجلس إدارة شركة “أر.إيه.تي.بي ديف” ‎ RATP DE، للإعلان عن البدء في إدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى بواسطة إحدى الشركات العالمية المتخصصة في إدارة خطوط المترو في العديد من دول العالم، وهي شركة “أر. إيه. تي.بي ديف” الفرنسية، وذلك بعد العديد من المفاوضات الفنية والمالية والتي أسفرت عن هذا التعاون طويل المدى على مدار الخمسة عشرة عاما المقبلة.

- لبدء فعاليات تسليم إدارة وتشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق

ووصل وزير النقل، منذ قليل، إلى محطة هليوبوليس التابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق لبدء فعاليات تسليم إدارة وتشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق إلى الشركة الفرنسية RATP.

وأضاف "الوزير" أن ذلك يأتي في ضوء الاستراتيجية الجديدة التي تنتهجها وزارة النقل بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبتنسيق ودعم من الحكومة المصرية بالتوسع في التعاون مع مشغلين دوليين لدعم نظم الإدارة والتشغيل والصيانة بهدف تبادل الخبرات وزيادة التنافسية لصالح المواطن المصري ولتخفيف العبء عن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق بعد أن أخذت على عاتقها إدارة وتشغيل خطوط المترو الثلاثة منذ افتتاحها بمستوى إدارة متميز.