الأحد 27 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أحمد سعد يتألق فى حفل كامل العدد بالإسكندرية (صور)

احمد سعد
احمد سعد

أحيا النجم أحمد سعد حفلا غنائيا في الإسكندرية بحضور عدد كبير من الشباب، وحرص في أول الحفل على توجيه كلمة شكر للجمهور لحفاوة الاستقبال.

أحمد سعد 

وأشعل سعد الحفل بالعديد من أغانيه الشهيرة المميزة منها: "بحبك يا صاحبي" من مسلسل يونس ولد فضة، و"ابن الأصول" من مسلسل الفتوة، و"الجدعنة"، و"يا تمر حنة".. وغيرها.

أحمد سعد 

وقد طرح الفنان أحمد سعد أحدث أعماله الغنائية منذ يومين والتي تحمل اسم "الملوك" ويشارك معه في الأغنية مطربى المهرجانات عنبة والدبل وزوكش.

أحمد سعد 

 ونشر الفنان أحمد سعد، عبر حسابه على إنستجرم، صورة من أغنيته الجديدة وكتب عليها قائلا:" انا لميت شنطه هدومي ورايح علي التريند أن شاء الله أغنية الملوك الساعة علي اليوتيوب". 

أحمد سعد الملوك الدبل زوكش عنبة تريند يوتيوب حفل الاسكندرية

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