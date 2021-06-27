«قبل انطلاقه».. كيف تصل إلى معرض القاهرة للكتاب بأقل تكلفة؟

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق الدورة الثانية والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، التي من المقرر إقامتها خلال الفترة من 30 يونيو الجاري وحتى 1 يوليو المقبل، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت شعار "في القراءة حياة".

وفيما يتعلق بتسهيل الانتقال على الجمهور، فيمكنك زيارة معرض الكتاب بأقل تكلفة، إذ يوفر جهاز النقل العام بالقوات المسلحة أتوبيسات مجانية للذهاب والعودة، وتنطلق هذه الاتوبيسات من محطة مترو أرض المعارض بمدينة نصر إلى مكان المعرض الجديد بالتجمع الخامس مجانًا.

وبالتنسيق مع وزارة النقل والمواصلات، قررت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، توفير خطوط أتوبيس لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ52، حيث تقوم هيئة النقل العام على خدمة المعرض بتوفير (58 سيارة)، بأسعار محددة تبدأ من 5 جنيهات ولا تتعدى 10 جنيهات.

ومن خطوط أتوبيسات معرض الكتاب:



- الخط رقم (1) عبد المنعم رياض

عبد المنعم رياض – رمسيس – عباسية – جامعة الأزهر- محور المشير – معرض الكتاب.

- الخط رقم (2) دوران شبرا

دوران شبرا – ش شبرا – أحمد حلمي – ش رمسيس – عباسية – نادي السكة – جامعة الأزهر – محور المشير – معرض الكتاب.



- الخط رقم (3) النزهة الجديدة

النزهة الجديدة – ميدان الحجاز – السبع عمارات – مكرم عبيد – مصطفى النحاس – المنهل – الوفاء والأمل – معرض الكتاب.



- الخط رقم (4) الأميرية

الأميرية – ميدان المطرية – الحلمية – كلية بنات عين الشمس- ميدان الشهيد هشام بركاتة – الحي السابع- حي السفارات – معرض الكتاب.



- الخط رقم (5) ميدان الجيزة

ميدان الجيزة – جامعة القاهرة – القصر العيني – السيدة عائشة – الأوتوستراد – جامعة الزهر – معرض الكتاب.



- الخط رقم (6) صقر قريش

صقر قريش – كارفور المعادي – نادي وادي دجلة – الطريق الدائري – محور المشير– معرض الكتاب.



- الخط رقم (7) المظلات

المظلات – سراء القبة – روكسي – السبع عمارات – الحي الثامن – الوفاء والأمل – محور المشير – معرض الكتاب.

ولمزيد من التسهيل على خدمة التنقل للجمهور؛ تقرر مد مسار خط "العباسية – معرض الكتاب" ليبدأ من محطة دوران شبرا بدلا من العباسية، وبالإضافة إلى الخطوط السابقة فهناك خطوط عابرة لمحور المشير تمر بمعرض الكتاب وهي: أحمد حلمي – معرض الكتاب – التجمع الثالث، عبد المنعم رياض – معرض الكتاب – الجامعة الأمريكية، شرق شبرا الخيمة – معرض الكتاب – التجمع الثالث، بولاق الدكرور– معرض الكتاب – التجمع الثالث.