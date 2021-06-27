قرار جديد ضد المتهم في واقعة «نبش القبور» بالمنوفية

نيابة شبين الكوم تقرر حبس عاطل قام بنبش المقابر ١٥ يوما علي ذمة التحقيقات

قرر المستشار أحمد البنا رئيس النيابة العامة ببندر شبين الكوم بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار الدكتور سالم حجازى المحامى العام لنيابات المنوفية، والمستشار علاء الأزرق رئيس النيابة الكلية، تجديد حبس عاطل وذلك لقيامه بفتح مقابر بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، بحجة إخراج الأعمال، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كانت قوة من قسم شبين الكوم، تمكنت من إلقاء القبض على عاطل وذلك حال قيام بفتح مقابر بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، بحجة إخراج الأعمال، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية، يفيد من تلقيه بلاغا من الأهالى بقيام عاطل بفتح عدد من المقابر بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، بدعوى إخراج أعمال سحر منهم ، على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة المقدم أحمد عرفة رئيس مباحث قسم شبين الكوم، وتم ضبط المتهم ، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكان قد كشف مصدر مطلع على التحقيقات في واقعة «نبش القبور» بمدينة شبين الكوم في محافظة المنوفية تفاصيل جديدة عن الواقعة.

وقال المصدر لـ«الدستور» إن المتهم في الواقعة مهتز نفسياً وادّعى في التحقيقات أن أحد الأشخاص قام بعمل «أعمال سحرية» له هو ووالدته، وتمَّ وضعها في مقابر شبين.

وأضاف أنَّ المتهم أكّد أنّه لم يفتح أي مقابر وإنما جمع الأكفان الموضوعة أعلى المقابر للتخلص منها وحرقها.

وأشار إلى أن والدة المتهم قالت في التحقيقات «منذ عدة أشهر أصبح ابني غير طبيعي (اتدروش) وبقى غريب في تصرفاته، وبقى يتكلّم كتير عن العفاريت والجن».

وذكر المصدر أنَّ الواقعة أحدثت ضجة في المحافظة بأكملها، ولهذا تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وسماع كل الأطراف.

وأوضح المصدر أنه تبيّن من التحقيقات أن حارس مقابر شبين الكوم، هو من كان يجمع الأكفان القديمة على مدار السنوات الماضية ويضعها أعلى أحد المقابر، وهو أسلوب متعارف عليه بين التربية داخل مقابر شبين الكوم.

وكان سيد جبر، أحد شهود العيان، ومن أهالي الحي الغربي، قال إن المتهم لم يستخرج أي جثة أو رفات وإنَّ المقابر كلها كانت مغلقة، وأن الأهالي فور مشاهدتهم للواقعة، ادّعى المتهم أن الأكفان الموجودة أعلى المقابر بها أعمال سحرية، وفر هارباً، وأخطر الأهالي قسم الشرطة وتم إلقاء القبض على المتهم.

وعلى الفور انتقل فريق من النيابة العامة إلى مقابر شبين الكوم، لمعاينة الواقعة، واستدعاء شهود العيان وأسرة المتهم بارتكاب الواقعة، الذي ألقي القبض عليه، وأكدوا أنه يعاني من مرض نفسي.

وكان اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، تلقى إخطاراً من مأمور مركز شبين الكوم يفيد بالقبض على «مختل نبش مقابر شبين الكوم واستخرج جثثا منها