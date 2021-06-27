الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بسيامة أول كاهن من جماعة «عمانوئيل- مصر» في باريس

أقيمت السيامة الكهنوتية للشماس ستيفن رضا ريمون، من جماعة “عمانوئيل- مصر”، والذي تمت سيامته الكهنوتية، بوضع يد رئيس أساقفة باريس، سيادة المطران ميشيل أوبتي، وذلك بكنيسة سان سولبيس بباريس.

قال نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه يأتي ذلك ليكون الأب ستيفن رضا ريمون أول كاهن من جماعة عمانوئيل- مصر، حيث يعتبر ستيفن من أقدم أعضاء الجماعة بمصر، حيث انضم لها عام 2007، وساعد في انتماء الكثير من الشباب.

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه بدأ رحلة الدعوة عام 2014 من خلال سنة تمييز الدعوة في نامور، بلجيكا، ثم تابع دراساته الفلسفية واللاهوتية بين بلجيكا وفرنسا لمدة ست سنوات، ثم توجت اليوم بسيامته الكهنوتية.

وبناء على ذلك هنأت اللجنة الأسقفية للأنشطة الرسولية، بمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك، عائلة الشماس ستيفن رضا ريمون وجماعة عمانوئيل- مصر، بمناسبة السيامة الكهنوتية، بوضع يد رئيس أساقفة باريس، سيادة المطران ميشيل أوبتي، ليكون أول كاهن مصري من جماعة عمانوئيل - مصر.

كما هنأ بطريرك الأقباط الكاثوليك الشماس ستيفن رضا ريمون بمناسبة السيامة الكهنوتية، في برقية جاء نصها كالاتي:

"باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ الشماس ستيفن رضا ريمون من جماعة عمانوئيل- مصر، بمناسبة السيامة الكهنوتية، بوضع يد رئيس أساقفة ياريس، سيادة المطران ميشيل أوبتي، ليكون بذلك أول كاهن مصري من جماعة عمانوئيل- مصر، ونصلي إلى الله القدير أن يبارك خدمتكم المقدسة.".

صاحب الغبطة الأنبا إبراهيم إسحق

بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك

ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر