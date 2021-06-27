الأحد 27 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بسيامة أول كاهن من جماعة «عمانوئيل- مصر» في باريس

سيامة أول كاهن من
سيامة أول كاهن من جماعة عمانوئيل- مصر في باريس

أقيمت السيامة الكهنوتية للشماس ستيفن رضا ريمون، من جماعة “عمانوئيل- مصر”، والذي تمت سيامته الكهنوتية، بوضع يد رئيس أساقفة باريس، سيادة المطران ميشيل أوبتي، وذلك بكنيسة سان سولبيس بباريس.

قال نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه يأتي ذلك ليكون الأب ستيفن رضا ريمون أول كاهن من جماعة عمانوئيل- مصر، حيث يعتبر ستيفن من أقدم أعضاء الجماعة بمصر، حيث انضم لها عام 2007، وساعد في انتماء الكثير من الشباب.

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه بدأ رحلة الدعوة عام 2014 من خلال سنة تمييز الدعوة في نامور، بلجيكا، ثم تابع دراساته الفلسفية واللاهوتية بين بلجيكا وفرنسا لمدة ست سنوات، ثم توجت اليوم بسيامته الكهنوتية.

وبناء على ذلك هنأت اللجنة الأسقفية للأنشطة الرسولية، بمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك، عائلة الشماس ستيفن رضا ريمون وجماعة عمانوئيل- مصر، بمناسبة السيامة الكهنوتية، بوضع يد رئيس أساقفة باريس، سيادة المطران ميشيل أوبتي، ليكون أول كاهن مصري من جماعة عمانوئيل - مصر.

كما هنأ بطريرك الأقباط الكاثوليك الشماس ستيفن رضا ريمون بمناسبة السيامة الكهنوتية، في برقية جاء نصها كالاتي:

"باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ الشماس ستيفن رضا ريمون من جماعة عمانوئيل- مصر، بمناسبة السيامة الكهنوتية، بوضع يد رئيس أساقفة ياريس، سيادة المطران ميشيل أوبتي، ليكون بذلك أول كاهن مصري من جماعة عمانوئيل- مصر، ونصلي إلى الله القدير أن يبارك خدمتكم المقدسة.".

صاحب الغبطة الأنبا إبراهيم إسحق

بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك

ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر

ستيفن رضا ريمون جماعة عمانوئيل- مصر المطران ميشيل أوبتي رئيس أساقفة باريس كنيسة سان سولبيس بباريس

رئيس التحرير

وائل لطفي

عملية إنقاذ الزراعة المصرية

الأكثر قراءة

وزير النقل عن رفع كفاءة المترو: خايف أصحى الصبح ألاقى الخط الأول واقف

الرئيس السيسى يؤكد حرص مصر على الحفاظ على الأمن المائى العربى

رئيس جامعة طنطا يلتقى «فتاة الفستان» وأسرتها

«الصحة» تعلن نسبة التعافى من كورونا فى مستشفيات العزل

تفاصيل سقوط المتحرش بـ«فتاة بورسعيد» في قبضة مباحث الزهور

أسماء الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

الاستقرار والتنمية

مؤمن المحمدي

البنت "حرة"

د. منى حلمى

عقد الزواج فى الأساس هو عقد نكاح طاعته واجبة

عبدالوهاب داود

«حمقة» الأدباء الوهمية

ماجد حبته

السد الجنوب سودانى

أ.د. الهلالى الشربينى الهلالى

الإسكان الجامعى الطلابى فى مصر بين المجانية والخصخصة 2/2

ماجد حبته

هدية فلسطينية لإسرائيل!

صفاء النجار

تبغ وشوكولاتة.. الإدمان المسكن واللذة المرة

صور

أول صور للقطع الأثرية التى استردتها مصر من فرنسا

أول صور من موقع حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة

حملة لضبط مخالفى ارتداء الكمامة داخل مترو الأنفاق (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

«فتح»: الاحتلال هو المستفيد الوحيد من حالة الفوضى

وزير الخارجية الإسرائيلي يلتقي نظيريه الأمريكي والبحريني في روما اليوم

مسؤول فلسطينى: الاحتلال ينتهج إجراءات لتهجير أهالى القدس