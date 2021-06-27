الأحد 27 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يتفقد لجان امتحانات الشهادة الثانوية دون رصد شكاوى

رئيس القطاع
رئيس القطاع

تفقد الدكتور سلامة داوود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم الأحد، لجنة امتحانات حلمية الزيتون بنين، بمنطقة القاهرة الأزهرية، وذلك للاطمئنان على سير الامتحانات وانضباطها باللجان، والالتزام بالإجراءات والتعليمات المنظمة لعملية الامتحانات، كما قام الشيخ عوض الله عبد العال، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المناطق، بالمرور على لجنة معهد فتيات العمرانية بالجيزة.

 

وأدى طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية اليوم بالقسم الأدبي وشعبة العلوم الإسلامية امتحان مادة القرآن الكريم، كما أدى طلاب الشهادة الإعدادية (بعوث) امتحان مادة أصول دين ورقة أولى (تفسير/ حديث) ومادة الثقافة الإسلامية، ولم ترصد غرفة العلميات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية أى شكاوى تتعلق بصعوبة الامتحانات، أو عدم مناسبتها للزمن المقرر للامتحان، أو ورود أسئلة من خارج المنهج المقرر، كما جاءت الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط.

 

وذكر التقرير اليومي لغرفة العلميات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية أن أعداد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية للقسم الأدبي وشعبة العلوم الإسلامية يبلغ (74857) طالبًا وطالبة، ينقسمون إلى (42806) بنين، و(32051) فتاة، أما الشهادة الإعدادية (بعوث) فيبلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحان (780) طالبًا وطالبة، ينقسمون إلى (502) بنين، و(278) فتاة.

 

وتفقد مديرو العموم ورؤساء الإدارات المركزية على مستوى الجمهورية ولجان المتابعة الميدانية من مشيخة الأزهر وقطاع المعاهد الأزهرية- لجان الشهادة الثانوية لمتابعة الامتحانات والتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات، والتباعد بين الطلاب، وتوفير المطهرات، وتوفير كل سبل الراحة للطلاب داخل اللجان.

 

كان وكيل الأزهر أكد ضرورة تنفيذ توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بالتعامل مع الطلاب والطالبات كأبنائنا وبث الطمأنينة في نفوسهم وحسهم على المذاكرة والاجتهاد والبعد عن الأمور التي تصرف الانتباه وخصوصًا في فترة الامتحانات، والتعامل بجدية مع الشهادة الثانوية حتى يصل كل طالب إلى مبتغاه ودخول الكلية التي يتمناها.

 

وأكد وكيل الأزهر أن امتحان مادة اللغة الأجنبية اليوم جاء في مستوى الطالب المتوسط، وبحديثه مع الطلاب والطالبات لم يكن هناك أي ملاحظات على الأسئلة أو انتظام اللجان، مشيرًا إلى أن مشيخة الأزهر وقطاع المعاهد يُسيّرون لجان متابعة ميدانية بشكل يومي لمتابعة عملية الامتحانات عن قرب وتوفير الجو المناسب للطلاب لأداء امتحاناتهم في هدوء وانضباط حفاظًا على حقوق الطلاب.

المعاهد الأزهرية الأزهر وكيل الأزهر الدكتور سلامة داوود رئيس قطاع المعاهد الأزهرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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