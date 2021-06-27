الأحد 27 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 13500 عبوة أدوية ومستحضرات تجميل داخل مخزن غير مرخص بطنطا

مستحضرات تجميل داخل
مستحضرات تجميل داخل مخزن

شنّت مديرية تموين الغربية بقيادة المهندس محمد أبوهاشم، عدة حملات تفتيشية بدائرة محافظة الغربية، تنفيذًا لتعليمات وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، ومحافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق ومكافحة جميع أساليب الغش التجاري، وضبط السلع الغذائية غير المرخصة بالأسواق وتكثيف الرقابة وضبط السلع مجهولة المصدر والمشتبه في صلاحيتها.

ونظمت مديرية التموين بالغربية، اليوم الأحد، حملة موسعة بالاشتراك مع مديرية الصحة بالغربية، بقيادة الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، لتشديد الرقابة على سوق الدواء ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية، وضبط المخالفين والمتلاعبين بالمراكز والمدن.
وضمت الحملة ياسر مراد، مدير الرقابة التموينية بالمديرية، والتفتيش الصيدلي بمديرية الصحة، وتم ضبط 13500 عبوة أدوية ومستحضرات تجميل داخل مخزن غير مرخص بمركز طنطا، والتحفظ على المضبوطات، وحرر محضر رقم 20432 جنح مركز طنطا، وأخطرت النيابة لتتولي التحقيق.

وفي حملات سابقة لمديرية التموين على مراكز ومدن وقري المحافظة، تمكنت مديرية التموين بالغربية، من ضبط 20 ألف من الأسلاك الكهربائية غير المطابقة للمواصفات القياسية، داخل مصنع غير مرخص لإنتاج الأسلاك والكابلات الكهربائية، حيث تلقى المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرًا من الرقابة التموينية بالمديرية، بضبط 20 ألف أسلاك كهربائية بدون مستندات مجهولة المصدر غير مطابقة للمواصفات القياسية "منتج نهائى"، مدون عليها علامات تجارية وهمية وغير مسجلة، بحوزة مالك مصنع لإنتاج الأسلاك والكابلات الكهربائية بدون ترخيص بنطاق المحافظة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بواقعة الضبط، وإخطار النيابة المختصة لتجري شئونها.

وكانت حملة على مدينة زفتى، قد نجحت في تحرير 9 محاضر إثبات حالة ضد أصحاب المخابز البلدية بمركز ومدينة زفتى، وذلك لارتكابهم لمخالفات تموينية، تنوعت ما بين إنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 12/6 جرام للرغيف الواحد وقت التفتيش، وكذلك قيام أحد المخابز في التصرف في 10 شكاير دقيق بلدى مدعم بغرض البيع بالسوق السوداء للتربح، وكذلك محضر للتوقف عن الإنتاج بدون إذن وآخر لعدم نظافة أدوات العجين.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

عملية إنقاذ الزراعة المصرية

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