الأحد 27 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بلينكن يبحث مع حمدوك مبادرة تعزيز الوحدة الوطنية وتنفيذ خطوات إنشاء مجلس تشريعي

وزير الخارجية الأمريكى
وزير الخارجية الأمريكى

بحث وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، اليوم الأحد، مع رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، مبادرة تعزيز الوحدة الوطنية وتنفيذ الخطوات لإنشاء مجلس تشريعي وإصلاح القوات المسلحة السودانية.

وأكد وزير الخارجية الأمريكى لحمدوك دعم واشنطن للحكومة الانتقالية السودانية، وفقا لما أوردته فضائية “سكاي نيوز عربية” في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وفى وقت سابق من اليوم، أعلنت الحكومة السودانية عن القيام بعدد من الإجراءات الاقتصادية التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين، مؤكدة استمرار دعم الدواء وغاز الطبخ والكهرباء والدقيق.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “سونا” السودانية، قالت الحكومة في بيان لها، عقب سلسلة اجتماعات مغلقة عقدتها على مدى 3 أيام إن "الدعم الحكومي للدواء وغاز الطبخ والكهرباء والدقيق سيستمر".

وأضافت أنها ستباشر بشكل فوري "في حملات فرض الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، ومصادرة وتسليم الذهب المهرب والعملات المصادرة لبنك السودان المركزي".

وتابعت أنها ستبدأ فورا "في إدخال مليون أسرة تحت مظلة التأمين الصحي بتمويل من وزارة المالية وديوان الزكاة، إضافة إلى تقديم منحة شهرية قيمتها 10 مليار جنيه لكل العاملين بالدولة، غير خاضعة للضرائب، تخصص النسبة الأعلى للدرجات الأدنى، وذلك لمقابلة الظروف الاقتصادية الحالية اعتبارا من يوليو 2021".

وأشارت إلى أنها "ستعمل على مراجعة الهيكل الراتبي لإزالة تشوهاته، وتطبيق الهيكل الراتبي الجديد ببداية السنة المالية الجديدة 2022، وأنها ستبدأ بإجراءات استيعاب 5 ألف موظف وموظفة بالعاصمة والولايات بمدخل الخدمة".

وأكدت الحكومة أنه "سيتم قبول كل الأطفال في سن التمدرس مجانا بالصف الأول ابتدائي بالمدارس الحكومية".

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وائل لطفي

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