عصام والى: تطوير ورفع كفاءة العامل المصري من ضمن أولويتنا

قال عصام والي رئيس الهيئة القومية لمترو الانفاق، إنه سيتم تدريب وتأهيل العاملين فى الخط الثالث للمترو وذلك على يد الخبراء الأجانب المتواجدين داخل الخط الثالث للمترو.

وأضاف "والى" فى تصريحات صحفية، أن الخط الثالث للمترو سيشهد تطوير ورفع كفاءة العمالة المصرية وهو منضمن الركائز الأساسية التي تهتم بها الدولة وهي رفع كفاءة العامل المصري.

وأشار والي خلال فعاليات البدء الرسمي لإدارة وتشغيل وصيانه الخط الثالث لمترو الأنفاق (جامعة القاهرة إمبابة/ العباسية/ عدلي منصور) من خلال شركة ار اي تي بي الفرنسية، إلى أنه عند استكمال الخط سيصل عدد المحطات إلى 34،وأن الخط الثالث سيتكامل مع مونتريال العاصمة الإدارية ويحقق الربط بين اقليم القاهرة الكبرى.

وأعلن الفريق كامل الوزير وزير النقل، عن تنفيذ خطة سريعة لتطوير ورفع كفاءة الخط الأول لمرفق مترو الأنفاق، نظرًا لما يمثله هذا الخط من أهمية كبيرة لجمهور الركاب.

وقال الوزير، خلال مؤتمر تسليم إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو لشركة RATIP الفرنسية، إن تطوير الخط الأول كان مقتصرًا على القطارات فقط، لكن أنظمة التشغيل لم تتغير، مضيفًا: "خايف أصحى الصبح ألاقي الخط الأول واقف مش شغال سواء القطارات أو أنظمة التشغيل".

وأضاف وزير النقل، أنه تم تحديد التكلفة الأولية لتطوير ورفع كفاءة الخط الأول للمترو، بـ 750 مليون دولار، وذلك بالتعاون مع البنك الدولي والوكالة الفرنسية وبنك الإعمار الأوروبي بفوائد ميسرة وفترات سداد طويلة، لافتًا إلى أنه سيتم التعاقد مع شركة اليستوم الفرنسية على توريد 55 قطارًا للخط الأول، حيث إن الخط الأول يضم الآن 75 قطاًرا، وسيتم تأهيل 23 قطارًا وتكييفها للارتقاء بالخدمة، وتقديم افضل مستوي لجمهور الركاب.