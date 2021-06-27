توريد 173 ألف طن قمح محلي من مزراعي قنا

أكد أحمد السيد وكيل وزارة التموين بقنا، انتظام عملية توريد محصول القمح لصوامع وشون المحافظة، مشيرا إلى أن إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة لموسم 2021 حتى اليوم بلغت 173 ألفا و71 طنا و520 كيلو جرام قمح محلي.

وتبلغ السعة التخزينية الإجمالية للصوامع والشوّن بالمحافظة 173 ألفا و670 طنا موزعة على 4 صوامع بسعة تخزينية تصل إلى 150 ألف طن و7 شون بإجمالي طاقة تخزينية بلغت 23 ألفا و670 طنا.

ويتابع الدكتور على المصيلحي، وزير التموين، عمليات توريد القمح بنطاق المحافظة للوقوف على مدى الانضباط والتيسير على المزارع وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لهم، كما أكد أن الدولة لا تدخر جهدًا في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التوصيات الفنية للنهوض بقطاع الزراعة حفاظًا على إنتاجية الفدان.