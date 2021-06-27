الكنائس الغربية والكاثوليكية في مصر تحتفل بالقديس كيرلس الكبير

تحتفل الكنائس الكاثوليكية في مصر بمختلف مذاهبها “اللاتينية والقبطية والكلدانية والرومية والمارونية والسريانية”، بالعديد من المناسبات اليوم الأحد، والتي جاءت كالتالي.

الكنيسة المارونية

تحتفل الكنيسة المارونية في مصر برئاسة المطران جورج شيحان، بالأحد السادس من زمن العنصرة، وعيد إرسال الرسل.

كنيسة الروم الملكيين

يترأس المطران جورج بكر، احتفالات كنيسة الروم الملكيين، بحلول الأحد الخامس بعد العنصرة، و تذكار القديس البار شمشمون مضيف الغرباء وهو ناسك بارّ، ذاع صيته، فرسمه البطريرك ميناس (536-552) كاهناً، من أبطال المحبة المسيحية التي تحنو على كل حاجة في نفس الغريب أو جسده، وقد أسَّس في القسطنطينيّة مستشفى ومأوى للمرضى وللغرباء.

الكنيسة الكلدانية

وتحتفل الكنيسة الكلدانية في مصر برئاسة الأب بولس ساتي، المدبر البطريركي للكنيسة في مصر، بالأحد السادس مِن موسم صوم الرسل، وهو الصوم الذي بدأته الكنيسة القبطية الارثوذكسية، يوم 21 من شهر يونيو الجاري، وتختتمه يوم 12 يوليو.

الكنيسة القبطية الكاثوليكية

ويترأس البطريرك الانبا إبراهيم إسحق، بطريرك الكنيسة القبطية الكاثوليكية، اليوم احتفالات الكنيسة بالأحد الأوّل من شهر أبيب، و تذكار القدّيس كيرلُّس الكبير البطريرك الإسكندريّ، وهو القديس الذي تصدى لبدعة الهرطوقي نسطور الذي قال “إن المسيح ليس هو الله الظاهر في صورة جسد ولكنه شخصا صالحا حل عليه روح الله ولذلك فإن العذراء هي والدة المسيح وليس والدة الإله”.

الكنيسة اللاتينية

يترأس المطران كلاوديو لوراتي، مطران اللاتين بمصر، احتفالات الكنيسة بالأحد الثالث عشر من زمن السنة، وتذكار اختياريّ للقدّيس كيرلُّس الأسقف ومعلِّم الكنيسة، وهو ولد عام 370 وعاش عيشة النساك، رُسم كاهناً، ولزم عمَّه إذ كان أسقف الإسكندرية، وخلفه على كرسيه عام 412، قاوم تعاليم نسطوريوس مقاومة قوية، وكان له الدور الرئيسي في مجمع أفسس. كتب الكثير للدفاع عن الايمان الكاثوليكي وشرحه، وتوفي عام 444.

الكنيسة السريانية

وتحتفل الكنيسة السريانية في مصر برئاسة المطران أغناطيوس يوسف الثالث يونان، بالأحد الخامس بعد العنصرة.