4 ملايين جنيه زيادة في أرباح «العامة للبطاطس»

حققت الجمعية العامة لمنتجي البطاطس، إجمالى إيرادات 14.5 مليون جنيه خلال عام 2020، بزيادة قاربت 4 ملايين جنيه عن عام 2018، رغم حالة الركود التي شهدتها التجارة العالمية، خلال العام الماضي بسبب جائحة كورونا.

وتوقع أحمد الشربيني رئيس مجلس إدارة الجمعية، تحقيق زيادة في الإيرادات خلال عام 2021 وأن تتخطى حاجز الـ 22 مليون جنيه، في ظل سياسة استغلال أصول الجمعية وإحياء دورها في استيراد التقاوي وتصدير البطاطس واستلام المحصول وتوريده للسوق لصالح المزارعين.

وقال «الشربيني» إن الجمعية تصنف من ضمن أعرق الجمعيات الزراعية التعاونية على مستوى العالم، وأول جمعية متخصصة في الشرق الأوسط منذ عام 1936.

وأكد رئيس الجمعية، أن خطة التطوير والاستغلال للأصول المملوكة من الجمعية جاءت من الرؤية التي ينفذها الرئيس عبد الفتاح السيسي في إدارة البلاد وتعظيم الدخل القومي وتحديث البنية التحتية والتوسع رأسيا وأفقيا في كافة المجالات، ومن هنا عزم مجلس إدارة الجمعية على ضرورة استغلال الأصول المملوكة لهت وتحقيق أعلى إيرادات من هذه الاصول لتقديم الدعم اللازم للمزارعين وفتح فرص عمل جديدة للشباب والمساهمة فى الخدمات العامة بالمجتمع وزيادة الدور الريادى والمجتمعى للجمعية.

وكشف عن تأجير عدة فراغات وأراضى وشقق إدارية من أصول الجمعية لاحدى الشركات العالمية بفرع الصباحية بالإسكندرية بعائد سنوى قدره ثلاثة ملايين وأربعمائة الف جنيه سنويا، إلى جانب تأجير فراغات وأراضى بالمنيا بعائد سنوى قدره خمسمائة وخمسة ألف جنيه، كما تم ضم مساحة 1000 متر مهدرة بفرع المنيا، وجار تأجيرها بمقابل مادي خمسمائة ألف جنيه لكبرى شركات المواد الغذائية.

وأشار «الشربيني» إلى أنه خلال العامين الماضيين ورغم أزمة فيروس كورونا، فقد تم إنشاء جمالون معدني بفرع الطويلة بطلخا دقهلية على مساحة 3000 متر مربع وتأجيره لإحدى الشركات الكبرى العاملة في المواد الغذائية بعائد سنوي يبلغ مليوني جنيه، إلى جانب تأجير فراغات بالطويلة لشركة مواد غذائية بعائد سنوي قدره أربعمائة وعشرون ألف جنيه سنويا، وتأجير العديد من الفراغات والمخازن بفروع الجمعية بكفر الزيات والطويلة والمنيا لأحدى شركات الأسمدة التى تساهم فى تقديم الدعم للمزارعين بعائد سنوي مائتين وعشرون ألف جنيه.

وفي مجال ترشيد الإنفاق، تمكنت الجمعية من تخفيض استهلاك الكهرباء وقطع الغيار ومستلزمات التشغيل بنحو 4 ملايين جنيه سنويا، واتباع سياسة ترشيد النفقات ووضع قواعد منها حث العاملين على التفانى والإخلاص في العمل وربط الحوافز والمكافآت بالجهد المبذول لكل عامل، كما تم استخراج رخصة لبناء ثلاجة تبريد وتجميد بأرض الجمعية بمنطقة البدرشين والتى تبلغ مساحتها حوالى خمسة فدادين ونصف وملحقاتها على أعلى مستوى بالقرب من الطريق الأوسطي.

وأضاف أن الجمعية ساهمت في دعم صندوق تحيا مصر بمبلغ مليون جنيه من عائد الإيرادات، التي حققتها من خلال الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للجمعية.