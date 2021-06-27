«الكاظمي» من القمة الثلاثية: العمل المشترك يحتاج إلى توحيد المواقف

قال رئيس مجلس الوزراء العرافي،مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، إن العمل المشترك يحتاج الى ترصين وتوحيد المواقف، فيما أشار إلى التحديات القاسية التي مر بها العراق.

وقال الكاظمي، في كلمته الإفتتاحية للقمة الثلاثية المنعقدة في بغداد، "أرحب بضيفي العراق ، جلالة الملك عبدالله الثاني وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في بغداد مدينة السلام، سعداء بكم في بغداد، هذه الزيارة هي رسالة مهمة الى شعوبنا بأننا متعاضدون ومتكاملون من أجل العمل لخدمة شعوبنا وشعوب المنطقة".

وأضاف: "هذه الزيارة تنعقد في وقت وفي إنعطافة تاريخية خطيرة تمر بها المنطقة وكل دول العالم بالخصوص مع تحديات وباء كورونا. لا يخفى على أحد أن اهم التحديات التي نواجهها هي جائحة كورونا والظروف الإقتصادية الصعبة والتحديات الأمنية ومكافحة الإرهاب".

وأشار إلى أن "العراق مر بتجربة قاسية في مواجهة الإرهاب والحمد لله نجحنا في القضاء على هذه الجماعات بالرغم من تبقي بعض الجيوب الصغيرة لهؤلاء الخوارج، خوارج العصر وعلينا العمل والتنسيق بين دولنا الثلاث لمواجهة هذه التحديات والعمل على تبديدها من اجل خدمة شعوبنا وشعوب المنطقة".

وبين الكاظمي، أن "العمل المشترك يحتاج الى ترصين وتوحيد المواقف كي نعمل على مسار التنمية وتطوير المنطقة وشعوبها. نرجو الإستفادة من كل الإمكانيات المتاحة عن طريق التواصل الجغرافي بين الدول الثلاث فيما يخص المجالات الإقتصادية وكذلك من أجل خدمة الجانب الإجتماعي في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة".

قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إن قمة بغداد بحثت اليوم العديد من القضايا، مؤكدا الوقوف مع العراق في مواجهة كافة التحديات.



وأضاف الصفدي خلال مؤتمر صحافي ثلاثي مع وزير الخارجية سامح شكري ووزير خارجية العراق فؤاد حسين، أنه يجب تحييد العراق عن أي خلافات إقليمية، مشيراً إلى ما حققه العراق من نصر كبير على الإرهاب.

وأردف وزير خارجية الأردن قائلا "علاقاتنا مع مصر والعراق تنطلق من رؤية سياسية مشتركة"، وأكد وقوف بلاده مع مصر والسودان بشأن قضية سد النهضة، معتبرا أن أمن مصر المائي جزء من الأمن القومي العربي.



من جانبه قال سامح شكري: نسعى مع الأردن والعراق لمواجهة التحديات، معلنا عن أن القمة المصرية الأردنية العراقية الرابعة ستعقد في القاهرة.

وشهدت العاصمة بغداد، الأحد، قمة ثلاثية تجمع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ورئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، تأكيداً لرغبة متبادلة في تدشين مرحلة جديدة من العلاقات وأطر التعاون المشترك.