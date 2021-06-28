عادات يمكن أن تجعلك مبدعًا أكثر.. تعرف عليها

أصبحنا نواجه مشكلة بالإبداع خاصة لو كانت المهنة الخاصة بك تتطلب أن تكون حاضر ذهنيًا وطوال الوقت تُبدع في اختيار أفكار مختلفة وحصرية، لذا عليك أن تلتزم بعادات تجعلك أكثر ابداعًا أو تساعدك على الاستمرار في هذا التفكير اللحظي المختلف.

أفكار تساعدك على الإبداع

استخدام الرسومات

بيل جيتس، هنري فورد، ستيف جوبر كل هؤلاء المبدعين استخدموا الرسومات والخربشة في الوصول لقمة التركيز والتوصل لفكرة مختلفة ومُبدعة، بهذه الخطوات تدفع عقلك للتفكير بأمور فريدة لم تخطر على بالك، ويحدث هذا الأمر عندما تترك الأفكار التقليدية وتتجه للأفكار المميزة.

شرب الكافيين

الأمر غير متعلق بكمية الكافيين التى تدخل جسدك بل عليك بالاكتفاء بكوب إلى كوبين في اليوم من القهوة أو محتوى للكافيين، حيث يُبطل مفعول مادة " الأدينوزين" تلك المادة تؤثر على طاقتك وتجعلك تشعر بالنعاس ، لذا القهوة في هذا الوقت خيار مثالي للبقاء ، فالكافيين يحسن المزاج والتركيز ويعزز من الأداء المعرفي، كما تعمل على حل المشكلات المعقدة التى تتطلب للتفكير.

تعلم أمور جديدة

تعلم الأمور الجديدة التى لم يسبق لك أنك تعلمتها يعمل على تجديد التفكير لديك، ويزدهر الابداع ويحافظ على عمل خلاياك الابداعية مثل تعلم العزف على آلة جديدة تعلم لغة جديدة وهكذا.

ممارسة الرياضة

تساعدك ممارسة الرياضة في الفترة الصباحية على تنشيط الذهن والعمل الإبداعي، فالمبدع ستيف جوبز كان يعقد اجتماعاته سيرًا على الاقدام، فكان من المعروف عنه المشي لمسافات طويلة وعقد الاجتماعات مع المديرين التنفيذين وهو يسير ايمانًا منه بأن المشي يساعد على الإبداع .

الاستماع للموسيقى

تعمل الموسيقى على إثارة الإبداع إليك، وقد أظهرت العديد من الدراسات المختلفة الآثار الايجابية للموسيقى على البشر ، وعلى الوظائف الدماغية للإبداع، ويُنصح بالاستماع للموسيقى الكلاسيكية.

الاهتمام بالبيئة المحيطة

النظرة الواسعة للبيئة المحيطة بك، أي لابد من توفير بيئة محيطة مناسبة للابداع والتفكير بهدوء والقدرة على التأقلم معها، ووجود المحفزات الابداعية مما يمهد التفكير في أمور غير تقليدية وجديدة.

المطالعة

لابد من القراءة بشكل فعال من خلال العمل على المطالعة والقدرة على تطوير هذه العادة من خلال القراءة السريعة ومعرفة ما يهمك من هذا الكتاب، نتائج الأبحاث أثبتت أن هناك زيادة كبيرة في الاتصال الدماغي وزيادة النشاط في مناطق الدماغ المسؤولة عن إدارة التقبل والإحساس الجسدي للأشخاص الذين يخصصون ساعة يوميًا للقراءة.