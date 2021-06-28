تجنب السوداء.. لون سيارتك يكشف شخصيتك

توجد العديد من الدراسات والأبحاث التي تشير إلى العلاقة القوية بين لون السيارة الخاصة بك وأسلوبك وطريقتك في الحياة، وأي الألوان التي يجب أن تتجنبها وفقا لعلماء النفس، وماهي الألوان المحبوبة التي تتمتع بقدر أكبر من الأمان.

وفقًا لبحث من جامعة موناش في أستراليا، فإن السيارات السوداء أكثر عرضة بنسبة تصل إلى 47 في المائة للتورط في حوادث التصادم، واستمرت هذه الدراسة 20 عامًا لبيانات الشرطة من 850 ألف حادث.

كانت السيارات الأكثر أمانًا وفقًا للدراسة هي الأبيض والذهبي والأصفر والبرتقالي، هذا يرجع إلى رؤية السيارة أكثر من كونه يقودها، كما أن اللون الرمادي هو لون السيارة المفضل للأفراد الأكثر تواضعًا، وتدعم ذلك عالمة النفس المعرفي هيلي فان برام، التي تقول إن مالك السيارة الفضية من المرجح أن يكون عمليًا ومسؤولًا.

أما لون السيارة الأكثر شيوعًا على مستوى العالم هو اللون الأبيض للعام العاشر على التوالي، وفقًا لتقرير صادر عن شركة الطلاء الصناعية، تمثل 38 في المائة من جميع السيارات، تليها الأسود والرمادي والفضي والأحمر والأزرق.

يشير اللون الأبيض تقليديًا إلى البراءة والنقاء والنظافة، ومن المرجح أن يكون السائق هادئًا ومتطورًا، أما السيارة الحمراء تشير إلى الطاقة والقوة والطموح والثقة، أما اللون الأزرق تدل على أنه متواضع ومحترف، مما يشير إلى أن المالك موثوق به. وفقا لموقع ذا ناشونال يُعتقد أن اللون البني هو لون السيارة المفضل للانطوائيين، والأخضر للثائرين ، والبرتقالي للمتعة والمغامرة، والبيج للأناقة.

توجد أيضا بعض السيارات غريبة الشكل وهي التي تستهوي الأشخاص غريبي الأطوار، حتى يدرك الأخرين أنهم مختلفين، أما سيارات السباق السريعة تستهوي محبي المغامرات، ومن الممكن أن يكونوا عرضة للمخاطر بشكل كبير، لذلك الأمر لايتوقف فقط على اللون بل على النوع الذي يختاره الشخص.