الأحد 27 يونيو 2021
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محافظات

رئيس جامعة طنطا يلتقى «فتاة الفستان» وأسرتها

فتاة الفستان
فتاة الفستان

استقبل الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، الطالبة حبيبة طارق، طالبة الفرقة الثانية بقسم اللغات الشرقية بكلية الآداب بجامعة طنطا، والمعروفة إعلاميًا بـ"فتاة الفستان"، التي أعلنت أنها تعرضت للتنمر من قِبل مراقبات الامتحان بسبب ارتدائها فستانًا خلال أدائها الامتحان يوم الثلاثاء الماضى.

وكانت الطالبة موجودة بكلية الآداب في جامعة طنطا لتأدية امتحان اللغة الانجليزية، وحضرت رفقة والدها وشقيقتها الكبرى لمقابلة رئيس الجامعة، وهي ترتدي زيا مغايرا لما بدت عليه يوم الثلاثاء الماضي، حيث أكد شهود عيان ارتداءها "بنطلون جينز، وكاب، وبدي".

واجتمع رئيس جامعة طنطا بالطالبة ووالدها وشقيقتها في مكتبه في جلسة مُطولة لبحث شكواها، مؤكدًا أن الأمر قيد التحقيقات وأن الأمر لن يمر دون حساب المخطئ.

من جانبه، قال طارق رمضان، والد «فتاة الفستان»، إنه سيقدم شكوى اليوم إلى عميد كلية الآداب بجامعة طنطا، حول تعرض ابنته إلى التنمر على ملابسها والسخرية من قبل مراقبات الامتحان وأمن بوابات الكلية.

وكان الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، قد أحال الواقعة، التي أطلق عليها التحرش بطالبة الفستان بكلية الآداب بجامعة طنطا، للنيابة العامة، وذلك عقب ما تقدم به ولي أمر الطالبة بشكوى رسمية إلى الدكتور ممدوح المصري، عميد كلية الآداب، بعدما تمت إثارة الموضوع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشارك زملاء حبيبة المنشور على نطاق واسع ما جعل الموضوع ينتشر إعلاميًا.

وكانت الطالبة "حبيبة"، ١٩ سنة، الطالبة بالفرقة الثانية بقسم اللغات الشرقية بكلية الآداب، جامعة طنطا، قد أعلنت تعرضها للتحرش اللفظي من مراقبي لجنة الامتحان، ما أثار بلبلة في الشارع المصري، وأصدرت جامعة طنطا حينها بيانًا بشأن ما أثير على بعض صفحات التواصل الاجتماعى بشأن تعرض طالبة في كلية الآداب بالجامعة للتنمر من قبل بعض الموظفين العاملين بالكلية.

وأكد البيان للجميع أنه وقتها لا توجد أي شكوى رسمية وجهت إلى إدارة الكلية من قبل الطالبة في هذا الشأن، ‏ونؤكد أيضًا للجميع أنه في حالة وجود شكوى رسمية سيتم التحقيق فيها على الفور وإعلان نتائجها للجميع.

من جانبه، صرح الدكتور وليد العشري، المتحدث الرسمي باسم جامعة طنطا، بأن رئيس الجامعة تواصل مع كل الأطراف، وما إن تقدم ولي أمر الطالبة بشكوى رسمية إلا وأحال الموضوع برمته للنيابة العامة إلى جانب التحقيقات الداخلية بالكلية، والتي سيشرف عليها رئيس الجامعة وعميد الكلية.

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