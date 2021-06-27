الأحد 27 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

مناقشة ملفات سد النهضة والأزمتين السورية والليبية

على هامش القمة.. وزراء خارجية مصر والعراق والأردن يؤكدون مواجهة التحديات المشتركة

سامح شكرى
سامح شكرى

انطلقت فى العاصمة العراقية بغداد، الأحد القمة الثلاثية بين مصر، العراق، والأردن، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الثاني، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

واستقبل الرئيس العراقي برهم الصالح الرئيس السيسي، والعاهل الأردني كلا على حدة، مرحبا بهما فى بلدهما الثاني العراق.

 - نسعى مع الأردن والعراق لمواجهة التحديات المشتركة

و قال وزير الخارجية سامح شكري، الأحد، خلال مؤتمر صحفي مع نظيريه العراقي والأردني على هامش أعمال القمة الثلاثية في بغداد، تطرقنا خلال القمة لضرورة معالجة القضايا التي تعاني منها بلداننا.

وأضاف "شكري"، نسعى مع الأردن والعراق لمواجهة التحديات المشتركة، معلنا عن أن القمة المصرية الأردنية العراقية الرابعة ستعقد في القاهرة.

 - التأكيد على ضرورة إنهاء الازمة السورية والتوصل لحل نهائي في ليبيا

فيما قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن قمة بغداد ناقشت العديد من الملفات الهامة فى المنطقة، مؤكدا أن القمة أكدت ضرورة إنهاء الازمة السورية والتوصل إلى حل نهائي في ليبيا.

وأضاف "الصفدي"، أنه يجب تحييد العراق عن أي خلافات إقليمية، لافتا إلى ما حققه العراق من نصر كبير على الإرهاب.

- دعم مصر والسودان في قضية سد النهضة

وتابع  وزير خارجية الأردن قائلا "علاقاتنا مع مصر والعراق تنطلق من رؤية سياسية مشتركة"، وأكد وقوف بلاده مع مصر والسودان بشأن قضية سد النهضة، معتبرا أن أمن مصر المائي جزء من الأمن القومي العربي، مضيفا اتفقنا في قمة بغداد على زيادة التعاون الاقتصادي المشترك".

وأكد "الصفدي " أن الملك عبد الله الثاني أكد وقوف المملكة إلى جانب العراق في مواجهة التحديات وإعادة البناء ، موضحا أن قمة بغداد ناقشت القضية الفلسطينية وأكدت وحدة مواقف الأردن ومصر والعراق بشأنها، كما شدد على أن الإرهاب ليس خطرا على العراق فقط بل علينا جميعا.

من جانبه، أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أن العمل المشترك يحتاج الى ترصين وتوحيد المواقف، مؤكدا أن أهم التحديات التي نواجهها هي جائحة  فيروس كورونا المستجد والظروف الاقتصادية والتحديات الأمنية ومكافحة الإرهاب.

وأشار  ووزير الخارجية العراقي إلى أن هذه القمة تنعقد في وقت وانعطافة تاريخية خطيرة تمر بها المنطقة وكل دول العالم.

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