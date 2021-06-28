الإثنين 28 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

على طريقة الشيف فاطمة أبو حاتي.. خطوات تحضير الكبدة الإسكندراني

الكبدة الإسكندراني
الكبدة الإسكندراني

الكبدة من الأكلات التي تحتوي على نسبة كبيرة الحديد والفيتامينات والمعادن، ولكل مكان له طريقة في إعدادها وفي السطور التالية نقدم طريقة عمل الكبدة الإسكندراني على طريقة الشيف فاطمة أبو حاتي:

مقادير الكبدة الإسنكدراني.

 ½ كيلو كبدة مقطعة شرائح رفيعة.

 2 بصلة كبيرة مقطعة شرائح رفيعة. 

2 ثمرة فلفل ملّون مقطع شرائح. 

ثمرة طماطم كبيرة منزوعة البذور مقطعة شرائح. 

2 قرن فلفل أخضر حار مقطع شرائح. 

3 ملاعق كبيرة ثوم مفروم. 

3 ملاعق كبيرة زيت. 

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون.

 2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم. 

2 ملعقة كبيرة خل أبيض.

 ½ ملعقة صغيرة كمون. 

ملح وفلفل أسود. 

طريقة تحضير الكبدة الإسكندراني 

في وعاء كبير، نضع الكبدة والثوم والليمون والخل والملح والفلفل الأسود والكمون، نقلبها، ثم تترك جانبًا لمدة ساعة في الثلاجة. 

على نار متوسطة، يسخن الزيت، ثم يضاف البصل ويقلب حتى يذبل، ثم الفلفل الحار والملّون، وقلبي لمدة 3 دقائق.

 نضيف الكبدة بالتتبيلة الخاصة بها، ونقلب لمدة 5 دقائق. نضيف الطماطم والبقدونس ونقلب باستمرار حتى تنضج.

فوائد الكبدة:

- تجديد الخلايا في الجسم، والحد من الإصابة أو التعرض لأي مضاعفات على صحة الإنسان.

-تساهم في  تنظيم نسبة الهرمونات في الجسم، وتحد من حدوث اضطرابات بها.

- تعمل على تقوية الجهاز المناعي في الجسم، والحد من الإصابة بالأمراض الخاص به.

- تساهم الكبدة في تقوية صحة الجلد، والحد من التعرض لحدوث تباطؤ في التئام الجروح.

- الكبدة من أفضل الأطعمة التي تساهم في تقوية صحة الدم، وتعمل علي علاج مشكلة الأنيميا، وتحد من التعرض لهذه المشكلة.

- تحافظ علي العين، وتحد من تعرض العين لأي مشاكل صحية.

- تعد من الأطعمة الجيدة التي تساعد علي شعورك بالسعادة، ولذا لا تتردد في تناولك لها.

- من الأطعمة الهامة التي تعمل على علاج مشاكل الأعصاب بالجسم.

- تحافظ على صحة خلايا الدم البيضاء.

الكبدة الاسكندراني طريقة عمل الكبدة الاسكندراني الشيف فاطمة ابو حاتي فيتامينات ومعادن طريقة اعداد الكبده

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «7».. الإخوان رفضوا كل اقتراحات الإنقاذ وحفروا قبرهم بأيديهم

الأكثر قراءة

التحريات تكشف ملابسات تصاعد دخان من قطار البدرشين

آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

تأكيداً لـ«الدستور».. وزير البترول يصدر حركة تكليفات جديدة لقيادات ورؤساء الشركات

الطريق إلى 30 يونيو «7».. الإخوان رفضوا كل اقتراحات الإنقاذ وحفروا قبرهم بأيديهم

الباز يكشف: متحف بالعاصمة الإدارية يضم الآثار النبوية ومقتنيات نجوم دولة التلاوة

حبس مدرب بالأهلى طعن زميله حتى الموت بعد مباراة الترجى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مرعي

ماذا لو لم تحدث «30 يونيو»؟

محمود خليل

سليمان الجوسقى.. شيخ أهلكه «الطموح»

ماجد حبته

زيارة تاريخية.. وقمة استثنائية

بسنت حسن

وطن بحجم المجرة ونيل بعمر الدنيا

لواء. محسن الفحام

الاستقرار والتنمية

مؤمن المحمدي

البنت "حرة"

د. منى حلمى

عقد الزواج فى الأساس هو عقد نكاح طاعته واجبة

عبدالوهاب داود

«حمقة» الأدباء الوهمية

صور

الكاظمي يودع الرئيس السيسى وعاهل الأردن فى ختام القمة الثلاثية ببغداد (صور)

تهشم سيارتين جراء انهيار شرفة عقار غرب الإسكندرية (صور)

«نهار الشقيانين».. حيل أصحاب المهن الشاقة للهروب من الحرارة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تواصل رفع آثار «دمار غزة».. وبدء الإعمار فعليًا خلال 3 أشهر

فلسطين تطالب الجنائية الدولية بالتحقيق فى جرائم الاحتلال الإسرائيلي

«فتح»: الاحتلال هو المستفيد الوحيد من حالة الفوضى