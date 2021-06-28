على طريقة الشيف فاطمة أبو حاتي.. خطوات تحضير الكبدة الإسكندراني

الكبدة من الأكلات التي تحتوي على نسبة كبيرة الحديد والفيتامينات والمعادن، ولكل مكان له طريقة في إعدادها وفي السطور التالية نقدم طريقة عمل الكبدة الإسكندراني على طريقة الشيف فاطمة أبو حاتي:

مقادير الكبدة الإسنكدراني.

½ كيلو كبدة مقطعة شرائح رفيعة.

2 بصلة كبيرة مقطعة شرائح رفيعة.

2 ثمرة فلفل ملّون مقطع شرائح.

ثمرة طماطم كبيرة منزوعة البذور مقطعة شرائح.

2 قرن فلفل أخضر حار مقطع شرائح.

3 ملاعق كبيرة ثوم مفروم.

3 ملاعق كبيرة زيت.

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون.

2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم.

2 ملعقة كبيرة خل أبيض.

½ ملعقة صغيرة كمون.

ملح وفلفل أسود.

طريقة تحضير الكبدة الإسكندراني

في وعاء كبير، نضع الكبدة والثوم والليمون والخل والملح والفلفل الأسود والكمون، نقلبها، ثم تترك جانبًا لمدة ساعة في الثلاجة.

على نار متوسطة، يسخن الزيت، ثم يضاف البصل ويقلب حتى يذبل، ثم الفلفل الحار والملّون، وقلبي لمدة 3 دقائق.

نضيف الكبدة بالتتبيلة الخاصة بها، ونقلب لمدة 5 دقائق. نضيف الطماطم والبقدونس ونقلب باستمرار حتى تنضج.

فوائد الكبدة:

- تجديد الخلايا في الجسم، والحد من الإصابة أو التعرض لأي مضاعفات على صحة الإنسان.

-تساهم في تنظيم نسبة الهرمونات في الجسم، وتحد من حدوث اضطرابات بها.

- تعمل على تقوية الجهاز المناعي في الجسم، والحد من الإصابة بالأمراض الخاص به.

- تساهم الكبدة في تقوية صحة الجلد، والحد من التعرض لحدوث تباطؤ في التئام الجروح.

- الكبدة من أفضل الأطعمة التي تساهم في تقوية صحة الدم، وتعمل علي علاج مشكلة الأنيميا، وتحد من التعرض لهذه المشكلة.

- تحافظ علي العين، وتحد من تعرض العين لأي مشاكل صحية.

- تعد من الأطعمة الجيدة التي تساعد علي شعورك بالسعادة، ولذا لا تتردد في تناولك لها.

- من الأطعمة الهامة التي تعمل على علاج مشاكل الأعصاب بالجسم.

- تحافظ على صحة خلايا الدم البيضاء.