بالأسماء.. إصابة 4 في حادث سير بقنا

أصيب 4 أشخاص، اليوم الأحد، في حادث تصادم سيارة ملاكي مع سيارة ربع نقل، على الطريق الصحراوي الغربي بين دير المحروسة ومدخل الترامسة، بمركز قنا.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا بإصابة توتو فضل خير، 55 عامًا، وعمر حارث عبدالسيد، 35 عامًا، وأمير عبدالفتاح عاشور، 32 عامًا، وعهدي وليم عيسى، 60 عامًا، في حادث تصادم سيارة ملاكي مع سيارة ربع نقل، على الطريق الصحراوي الغربي بين دير المحروسة ومدخل الترامسة.

تم نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

وكان قد لفظ شابين أنفاسها الأخيرة بعد إصابتهما في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع تروسيكل، أمام وحدة إسعاف قرية الخوالد، مركز أبوتشت، شمال محافظة قنا.

وتلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا، بإصابة أحمد محمود خلف، 16 عامًا، ومحمود رمضان عبدالعاطي، وحمادة صابر خلف، 17 عامًا، وأحمد كامل أحمد، 19 عامًا.

تم نقل المصابين إلى المستشفى، وتوفي الثالث والرابع، متأثرين بإصابتهما أثناء محاولة اسعافهما، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

وكان قد أصيب 44 شخصًا بحالة تسمم بسبب تناول وجبة عشاء في حفل زفاف بقرية أبنود التابعة، لمركز قنا، من بينهم 14 طفلا، فيما أخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات اللازمة.

كان اللواء محمد أبوالمجد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد ياسر، مدير إدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، يفيد بتلقي بلاغ من مستشفى قنا العام بشأن إصابة ٤٤ مواطنا بينهم ١٤ طفلا بحالة تسمم غذائي بقرية أبنود بمركز قنا.

انتقل إلى مكان الحادث اللواء عاطف أبوالوفا رئيس فرع الأمن العام بقنا، حيث تبين أنه أثناء حضور أهالى القريةحفل زفاف أحد أبناء القرية أصيبوا بحالات قىء وإسهال عقب تناولهم وجبة لحوم وملوخية.