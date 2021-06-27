الأحد 27 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تجديد حبس مدرس بنها المتهم بالتحرش في القليوبية

حبس
حبس

قرر قاضي المعارضات بمحكمة بنها الجزئية تجديد حبس المدرس المتهم بالتحرش بطالبات إحدى المدارس التجريبية ببنها 15 يوما على ذمة التحقيقات في البلاغات المقدمة ضده من الشاكيات الذين أكدن تحرشه بهن على فترات متباعدة، فيما أنكر المتهم كل الاتهامات، مؤكدا أن سبب البلاغات ضده خلافات شخصية.

وشهدت المحكمة إجراءات أمنية مشددة خلال نظر أمر التجديد، حيث استمع قاضي المعارضات لأقوال شاكيتين من المتقدمات ببلاغ ضد المدرس واللاتي أكدن أنه تحرش بهما وبطالبات أخريات فيما أنكر المتهم كل الاتهامات.

 فيما تقدم فريق الدفاع عن المتهم ب150 إفادة موثقة بالشهر العقاري من أولياء امور بالمدرسة وعددا من اخر من الإفادات من مدرسين وزملاء للمتهم أكدوا جميعا فيها حسن أخلاقه وسيره وسلوكه وأنه دائم علي تشجيع الطلاب والطالبات خلال عمله بالمدرسة والدروس الخارجية وانه لم تصدر منه أي أفعال غير اخلاقية طوال تعامل الاشخاص سواء أولياء الامور او المدرسين والزملاء اصحاب الإفادات الموثقة.

 كانت نيابة قسم بنها برئاسة المستشار خالد الديب رئيس النيابة بإشراف المستشار عماد مهنا رئيس النيابة الكلية بشمال بنها قد امرت في وقت سابق بحبس المدرس المتهم بالتحرش بطالبات مدرسة تجريبية ببنها 4 أيام علي ذمة التحقيقات لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة حيث لاتزال النيابة تستكمل التحقيقات.

 كانت أجهزة الأمن بالقليوبية قد أعلنت ضبط مدرس إتهمته إحدي السيدات بالتحرش بطالبات في إحدى مدارس مدينة بنها التجريبية مدعية  أن المدرس اعتاد التحرش بالفتيات منذ فترة.

تلقى اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية إخطارًا من العميد حازم عفت مأمور قسم ثان بنها بورود بلاغ من 3 فتيات طالبات بمدرسة تجريبية ببنها بقيام مدرس اللغة الإنجليزية بالتحرش بهن.

وجرى تحرير محضر وجرى ضبط المدرس وتولت النيابة التحقيق.

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وائل لطفي

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