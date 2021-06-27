الأحد 27 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جداريات تُزين أسوار مراكز الشباب بالقليوبية احتفالًا بـ30 يونيو

محافظ القليوبية
محافظ القليوبية

تطلق مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، مبادرة جديدة لرسم جداريات وطنية على أسوار مراكز الشباب احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو بعد سنوات من الإنجازات، والتي تدفع بمصر نحو الجمهورية الجديدة، حيث يتم تنفيذ 5 جداريات بكل إدارة فرعية على أسوار مراكز الشباب، بإجمالي 40 مركزًا.

 وتتضمن الجداريات صورة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعلم مصر، وأحد المعالم الأثرية أو المشروعات الوطنية الجديدة على جدارية تحمل عنوان "الجمهورية الجديدة". 
كما تتضمن الاحتفالية إلقاء الشعر لقصيدة وطنية في حب مصر، والرسم التعبيري للطلائع والشباب الذي يبرز دور مراكز الشباب في اكتشاف المواهب ورعايتها وكذلك الأغاني الوطنية وقيام أعضاء برلمان الشباب والطلائع بعمل فيديو قصير، يوضح إنجازات الدولة المصرية، وإنجازات الشباب والرياضة على مدار 7 أعوام، تبدأ الاحتفالية بدأ من غدًا الإثنين 29 وعلى مدار أسبوع.
تهدف مبادرة القليوبية إلى مشاركة الشباب والطلائع في الاحتفالات الوطنية، بالتعبير عن مواهب مراكز الشباب وتنمية الوعي لدى الشباب والطلائع بأهمية المشاركة في المناسبات الوطنية ورفع  روح الانتماء للوطن وغرس العديد من القيم الوطنية في نفوس الشباب.

 المبادرة برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وبتوجيهات الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة، حيث تسعى الشباب والرياضة دائما  إلى مشاركة المجتمع وغرس القيم الإيجابية في نفوس الشباب.

القليوبية محافظ القليوبية احتفالات ثورة 30 يونيو مراكز الشباب اللواء عبد الحميد الهجان

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وائل لطفي

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