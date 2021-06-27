الأحد 27 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

نائب وزير التربية والتعليم: امتحانات الدبلومات الفنية اليوم تمت بدون مشكلات

الطلاب أثناء دخول
الطلاب أثناء دخول الامتحانات

أدى 735 ألف و325 طالب وطالبة بالدبلومات الفنية (نظام الخمس سنوات والثلاث سنوات)، صباح اليوم الأحد، الامتحان فى عدد (237) مادة امتحانية (220 مادة فترة أولى – 17 مواد فترة ثانية)، داخل 3111 لجنة للامتحانات التحريرية (الدور الأول) للعام الدراسي 2021/2020.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، إن امتحانات الدبلومات الفنية اليوم سارت بشكل جيد دون حدوث مشكلات، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان. 

وتفقد الدكتور محمد موسى عمارة، رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية و هاشم علي جامع نائب رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية، انتظام سير الامتحانات والتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بتلك اللجان، حيث تفقدوا عدد من اللجان وهي (شبرا الميكانيكية -  فريد أبو حديد الإعدادية - شبرا الفندقية)، كما تم الاطمئنان على مدى الانضباط والنظام والحالة العامة وتأمين اللجان داخل المدارس، ومتابعة توفير كافة المستلزمات الوقائية وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، بوجود بعض المخالفات تتعلق ببعض محاولات الغش التقليدي من مذكرات والغش الإلكتروني باستخدام التليفون المحمول وتم تحديد الطلاب المسئولين عن ذلك واستدعاء الشئون القانونية لإعمال شئونها حيال تلك الحالات.

جدير بالذكر، أن امتحانات الدور الأول للدبلومات الفنية، تشهد إجراء الامتحانات في عدد (1431) مادة امتحانية يتم أداؤها في (3111) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، وذلك بإجمالي عدد طلاب (816948)، بمشاركة (212951) ما بين ملاحظين ومراقبين ومراقبين أوائل ورؤساء اللجان.

 

امتحانات مستوى العاملين وزارة التزام امتحانات الدبلومات الفنية بالمحافظات استدعاء احترازية غرفة العمليات الامتحان

رئيس التحرير

وائل لطفي

عملية إنقاذ الزراعة المصرية

الأكثر قراءة

وزير النقل عن رفع كفاءة المترو: خايف أصحى الصبح ألاقى الخط الأول واقف

الرئيس السيسى يؤكد حرص مصر على الحفاظ على الأمن المائى العربى

«الصحة» تعلن نسبة التعافى من كورونا فى مستشفيات العزل

أسماء الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير

رئيس جامعة طنطا يلتقى «فتاة الفستان» وأسرتها

تفاصيل سقوط المتحرش بـ«فتاة بورسعيد» في قبضة مباحث الزهور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

الاستقرار والتنمية

مؤمن المحمدي

البنت "حرة"

د. منى حلمى

عقد الزواج فى الأساس هو عقد نكاح طاعته واجبة

عبدالوهاب داود

«حمقة» الأدباء الوهمية

ماجد حبته

السد الجنوب سودانى

أ.د. الهلالى الشربينى الهلالى

الإسكان الجامعى الطلابى فى مصر بين المجانية والخصخصة 2/2

ماجد حبته

هدية فلسطينية لإسرائيل!

صفاء النجار

تبغ وشوكولاتة.. الإدمان المسكن واللذة المرة

صور

أول صور للقطع الأثرية التى استردتها مصر من فرنسا

أول صور من موقع حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة

حملة لضبط مخالفى ارتداء الكمامة داخل مترو الأنفاق (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

«فتح»: الاحتلال هو المستفيد الوحيد من حالة الفوضى

وزير الخارجية الإسرائيلي يلتقي نظيريه الأمريكي والبحريني في روما اليوم

مسؤول فلسطينى: الاحتلال ينتهج إجراءات لتهجير أهالى القدس