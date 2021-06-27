الأحد 27 يونيو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الزراعة: المشروع القومي للبتلو استفاد منه 28104 مواطن

مشروع البتلو
مشروع البتلو

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه يجري تنفيذ عدد من المشروعات القومية، التي تستهدف تطوير القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي منها، مشيرا إلى أن المشروع القومي للبتلو استفاد منه 28104 مواطن، وعدد الرؤوس الممولة 309117، وتطوير مراكز تجميع الألبان و تطوير وتحديث منظومة الري الحقلي والبرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر، كذلك تم تنفيذ عدد 1045 قافلة بيطرية علاجية مجانية شاملة الفحص التناسلي في (25) محافظة.

وأضاف القصير، أن الوزارة تعمل كذلك على تنمية الثروة الداجنة والسمكية، لتلبية إحتياجات السوق المحلي وتحقيق الأمن الغذائي. 

وتابع أن الوزارة تقدم مبادرات الدعم المقدمة لصغار المزارعين، من خلال تمويل المحاصيل الزراعية والبستانية، والمبادرات التمويلية الميسرة، وخفض أعباء الحصول على تمويل ميسر، ومبادرة دعم الصيادين، كذلك حصر ورفع كفاءة الأصول والتي تصل لـ1500 أصل وتم وضع محاور لتعظيم العائد الاقتصادي من هذه الأصول.

وأوضح وزير الزراعة، أنه تم حصر كل الأراضي الفضاء داخل الأحوزه العمرانية التابعة لهيئة الاصلاح الزراعي، بهدف ‏تعظيم الاستفادة منها بالتنسيق مع مركز استخدامات أراضي الدولة وهيئة المساحة، وبلغ إجمالي ‏ما تم حصره 121 موقع بمساحة حوالى 2.2 مليون متر مربع، بقيمة تقديرية تزيد عن 14 مليار ‏جنيهاً، وقد تم عرضها على رئيس مجلس الوزراء بمقترحات من جانبنا لتعظيم الاستفادة ‏منها.
 

وأضاف أنه تم التنسيق مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والمستثمرين للمشاركة في رفع ‏كفاءة مشروعات الإنتاج الحيواني والسمكي التابعة للوزارة لتعظيم العائد منها، موضحا إنه تم بالفعل ‏خلال عام 2020 تأجير عدد من المزارع التي لم تكن تعمل لفترات طويلة مما سيعظم العائد ‏منها، وبدأ بعضها في التشغيل مما يزيد من الإنتاجية وفرص العمل‏.

الزراعة تمويل 309رأس بتلو واستمرار العمل أكبر عدد

رئيس التحرير

وائل لطفي

عملية إنقاذ الزراعة المصرية

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