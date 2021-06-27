الأحد 27 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أكرم حسني: كواليس فيديو كليب «لو كنت» مع هيفاء وهبي كانت ممتعة

لو كنت
لو كنت

حقق الفنان أكرم حسني نجاحا جماهيريا كبيرا بأغنية "لو كنت" التي قام بطرحها منذ أسبوع علي موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وتخطت نسب مشاهدتها حتي الآن حاجز الـ8 مليون مشاهدة، وشارك في غنائها بجانب أكرم حسني النجمة اللبنانية هيفاء وهبي وتم طرحها كفيديو كليب.

تصوير الفيديو كليب تم في لبنان 

وفي تصريحات لـ"الدستور" كشف أكرم حسني عن كواليس تصوير الأغنية قائلاً انه سافر إلي لبنان لتصويرها بصحبة هيفاء وهبي وبالرغم من أنه لايظهر مع هيفاء في الفيديو كليب في مشاهد مشتركة إلا أنه كان متواجد معها في الكواليس اثناء التصوير ولكن طبيعة وفكرة الفيديو كليب هي من فرضت عليهم الظهور معاً. 

وأضاف أكرم حسني أن الكواليس مع هيفاء وهبي كانت ممتعه للغاية مشيراً إلي أن هيفاء تتمتع بالعديد من الصفات الجملية وتتميز بالكرم حيث أنها استضافتهم في منزلها علي حفل عشاء احتفالاً بأنتهاء تصوير الفيديو كليب. 

توما يعرض الأغنية علي هيفاء وهبي 

وعن كيفية إقناعه هيفاء وهبي الغناء معه في الفيديو كليب أكد انه لم يبذل مجهودا كبيرا لإقناعها بالتعاون معه فقد قام الموزع توما بعرض الأغنية علي هيفاء واللذي أبدت إعجابها بها وبعد عدة اجتماعات اون لاين اتفق الثنائي علي كل التفاصيل وبدأو تنفيذ الاغنية. 

أكرم حسني يطلق تحدي تيك توك 

وكان أكرم حسنى أطلق تحدى أحلى تيك توك لأغنية "لو كنت" على أن يحضر الفائز معه التصوير المقبل له، ليتوافد جمهور تيك توك ويحصد هاشتاج لو كنت أكثر من 20 مليون متابع فى يومٍ واحد، وكليب "لو كنت" تم تصويره فى لبنان، وهو أول تجربة إنتاجية لأكرم حسنى، الكليب من إخراج حسام الحسينى، مدير تصوير أحمد بشارى، كلمات وألحان أكرم حسنى، توزيع توما. 

أكرم حسني لو كنت هيفاء وهبي فيديو كليب لو كنت لبنان

رئيس التحرير

وائل لطفي

عملية إنقاذ الزراعة المصرية

الأكثر قراءة

وزير النقل عن رفع كفاءة المترو: خايف أصحى الصبح ألاقى الخط الأول واقف

الرئيس السيسى يؤكد حرص مصر على الحفاظ على الأمن المائى العربى

«الصحة» تعلن نسبة التعافى من كورونا فى مستشفيات العزل

أسماء الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير

رئيس جامعة طنطا يلتقى «فتاة الفستان» وأسرتها

تفاصيل سقوط المتحرش بـ«فتاة بورسعيد» في قبضة مباحث الزهور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

الاستقرار والتنمية

مؤمن المحمدي

البنت "حرة"

د. منى حلمى

عقد الزواج فى الأساس هو عقد نكاح طاعته واجبة

عبدالوهاب داود

«حمقة» الأدباء الوهمية

ماجد حبته

السد الجنوب سودانى

أ.د. الهلالى الشربينى الهلالى

الإسكان الجامعى الطلابى فى مصر بين المجانية والخصخصة 2/2

ماجد حبته

هدية فلسطينية لإسرائيل!

صفاء النجار

تبغ وشوكولاتة.. الإدمان المسكن واللذة المرة

صور

أول صور للقطع الأثرية التى استردتها مصر من فرنسا

أول صور من موقع حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة

حملة لضبط مخالفى ارتداء الكمامة داخل مترو الأنفاق (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

«فتح»: الاحتلال هو المستفيد الوحيد من حالة الفوضى

وزير الخارجية الإسرائيلي يلتقي نظيريه الأمريكي والبحريني في روما اليوم

مسؤول فلسطينى: الاحتلال ينتهج إجراءات لتهجير أهالى القدس