أكرم حسني: كواليس فيديو كليب «لو كنت» مع هيفاء وهبي كانت ممتعة

حقق الفنان أكرم حسني نجاحا جماهيريا كبيرا بأغنية "لو كنت" التي قام بطرحها منذ أسبوع علي موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وتخطت نسب مشاهدتها حتي الآن حاجز الـ8 مليون مشاهدة، وشارك في غنائها بجانب أكرم حسني النجمة اللبنانية هيفاء وهبي وتم طرحها كفيديو كليب.

تصوير الفيديو كليب تم في لبنان

وفي تصريحات لـ"الدستور" كشف أكرم حسني عن كواليس تصوير الأغنية قائلاً انه سافر إلي لبنان لتصويرها بصحبة هيفاء وهبي وبالرغم من أنه لايظهر مع هيفاء في الفيديو كليب في مشاهد مشتركة إلا أنه كان متواجد معها في الكواليس اثناء التصوير ولكن طبيعة وفكرة الفيديو كليب هي من فرضت عليهم الظهور معاً.

وأضاف أكرم حسني أن الكواليس مع هيفاء وهبي كانت ممتعه للغاية مشيراً إلي أن هيفاء تتمتع بالعديد من الصفات الجملية وتتميز بالكرم حيث أنها استضافتهم في منزلها علي حفل عشاء احتفالاً بأنتهاء تصوير الفيديو كليب.

توما يعرض الأغنية علي هيفاء وهبي

وعن كيفية إقناعه هيفاء وهبي الغناء معه في الفيديو كليب أكد انه لم يبذل مجهودا كبيرا لإقناعها بالتعاون معه فقد قام الموزع توما بعرض الأغنية علي هيفاء واللذي أبدت إعجابها بها وبعد عدة اجتماعات اون لاين اتفق الثنائي علي كل التفاصيل وبدأو تنفيذ الاغنية.

أكرم حسني يطلق تحدي تيك توك

وكان أكرم حسنى أطلق تحدى أحلى تيك توك لأغنية "لو كنت" على أن يحضر الفائز معه التصوير المقبل له، ليتوافد جمهور تيك توك ويحصد هاشتاج لو كنت أكثر من 20 مليون متابع فى يومٍ واحد، وكليب "لو كنت" تم تصويره فى لبنان، وهو أول تجربة إنتاجية لأكرم حسنى، الكليب من إخراج حسام الحسينى، مدير تصوير أحمد بشارى، كلمات وألحان أكرم حسنى، توزيع توما.