تصادم قطار بسيارة ملاكي بقرية الناصرية بالفيوم

اصطدم قطار منذ قليل، بسيارة ملاكي، أثناء مرور السكة الحديدية عند قرية الناصرية التابعة لمركز شرطة الفيوم.

وتلقى مرفق إسعاف الفيوم، بلاغ يفيد إصابة شخص في اصطدم قطار القاهرة الفيوم، بسيارة ملاكي أثناء مرور السكة الحديدية عند قرية الناصرية التابعة لمركز شرطة الفيوم.

وتلقى مدير أمن الفيوم اللواء رمزي المزين إخطار من مرفق الإسعاف بحدوث تصادم بين سيارة ملاكي وقطار خط الفيوم القاهرة مما أدى الي شخص ولا يوجد وفيات.

ونقلت سيارات مرفق الإسعاف المصاب " رمضان ع - مدرس" الي مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاجات الأزمة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

إعدام كلبان مسعوران بعد عقرهم لـ13 طفلا بقرية أبوشنب بالفيوم

شهدت قرية أبو شنب التابعة لمركز أبشواي ، بمحافظة الفيوم ، حالة من الذعر والقلق بعد عقر كلب ضال لـ 13 طفلا من القرية، وتم نقل جميعا لعمل الأسعافات الأولية لهما بطوارئ مستشفي أبشواي المركزي، وتطعيمهم بحقنة السعار ، وجار تحرير المحضر اللازم.

وتلقي اللواء رمزي المزين مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم إخطارا من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز أبشواي يفيد ببلاغ من أهالي قرية أبو شنب دائرة المركز، بعقر كلب مسعور لـ١3 طفلا ، ونجح الأهالي من إعدام الكلب المسعور، وتم نقل الأطفال المصابين إلي مستشفي أبشواي المركزي والفيوم العام لتلقيهم العلاج اللازم.

وأكد الأهالي بأن القرية تعاني من أنتشار الكلاب الضالة ،والتي تسبب حالة من الزعر والخوف بقلوب الأطفال وعدم تمكنهم اللعب والخروج ، والتي لم تكن الواقعة الأولي لعقر الكلاب الضالة لأطفال القرية ، والتي أستمرت علي مدار يومين متتاليين ،بعد عقر كلب آخر طفل امس الجمعة وتم التخلص من الكلب، ونقل أهليته له للمستشفي لإسعافه.

وخاطب الأهالي مديرية الطب البيطري بالفيوم ورئيس مجلس مدينة أبشواي المحاسب مراد مسعود بأستغاثات عديدة بحملة لإعدام الكلاب الضالة حرصا على حياة أبنائهم، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي إنتدبت خبير من مديرية الطب البيطري لإعداد تقرير بالواقعة، وطلبت من تحريات ادارة البحث الجنائي حول الواقعة.