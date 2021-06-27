«مصر للطيران» تسير 58 رحلة لنقل 5 آلاف راكب غدا

تسير مصر للطيران غدا الإثنين ٥٨ رحلة جوية بمعدل ٤٢ رحلة دولية و١٢ رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و٤ رحلات شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات ٤٩٩٣ راكبا مع تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية.

وتنظلق الرحلات الدولية إلى كل من تورنتو، دبي، بغداد، اكرا، الدوحه، لندن، نيويورك، ميلانو، روما، باريس، إسطنبول، أمستردام، كوبنهاجن، أبوظبي، جوبا، موسكو، البحرين، الخرطوم، لارناكا، بيروت، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا، واشنطن، إربيل.



شروط السفر إلى مصر

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل “PCR” بنتيجةسلبية قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من “اليابان- الصين – تايلاند – أمريكا الشماليةوالجنوبية – كندا ومطارات لندن هيثرو – باريس – فرانكفورت”، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمةمن هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسىعلم وطابا فقط إجراء تحليل “PCR” فور وصولهم المطار.

وتشترط مصر على القادمين من الخارج تقديم نتيجة تحليل “PCR” سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية،فضلا عن فرض غرامات مالية وعقوبات على شركات الطيران غير الملتزمة لإجبارها على الالتزام بالقوانين.