تفاصيل سقوط المتحرش بـ«فتاة بورسعيد» في قبضة مباحث الزهور

ألقت مباحث قسم شرطة الزهور التابع لمديرية أمن بورسعيد، القبض على "ر م" متحرش "ميكروباص" بورسعيد، وذلك على إثر اتهامه من فتاة بالتحرش بها وتداول فيديو تظهر فيه الفتاة تدافع عن نفسها ضد ما يحاول القيام به.

وكانت "آلاء راشد" الملقبة بـ"فتاة بورسعيد" قد أجرت حوارا مع الدستور للمطالبة بحقوقها من المتحرش وسرعة القبض عليه، وقامت وحدة مباحث الزهور باستدعاء الفتاة وشقيقها للتعرف علي المتحرش، وبالفعل تعرفت عليه، وجر تحرير المحضر الخاص بالواقعة، وتتولي النيابة العامة التحقيق في القضية.

وروت الطالبة آلاء، قصتها مع التحرش، حيث قامت بركوب ميكروباص، خلال عودتها من "كورس" بميدان المنشية ببورسعيد، ومن ذات المكان قام شخص بالركوب معها، وبدأت الفتاة تشعر بشيء ما يحدث، فإذا بهذا الشخص يحاول إدخال يده من بين مقاعد الـ "ميكروباص"، ويحاول لمسها.

وظلت "فتاة بورسعيد" تُكذب نفسها، خاصة أنه يوجد داخل السيارة عدد من الشباب، وحاولت الابتعاد يمينًا ويسارًا لشعورها بمُحاولة للتحرش بها.

وفي لحظة، وجدت آلاء، يد المُتحرش تلامس منطقة "حساسة" في جسدها، وهنا انتفضت الفتاة لتُواجه هذا الشخص من خلال هاتفها دون علمه، وتقول: "أنا محستش بنفسي لما لمس المنطقة دي في جسمي، ومعرفش إزاي قدرت أفتح الفيديو وأصور، لكن شعور صعب أوي أنا مش قادرة أوصفه".

وتمكنت "فتاة بورسعيد"، من التقاط الفيديو الذي يظهر فيه وجه الشخص، وقامت بإبلاغ شقيقها الذي توجّه إليها على الفور بعد أن فرّ الشخص هاربًا.

وقامت الفتاة بنشر الفيديو، وأقدمت برفقة شقيقها على تحرير محضر شرطة رقم 2641 إداري الزهور لسنة 2021، وأشادت بتعاون رجال الأمن، وطالبت بسرعة ضبط الجاني، مؤكدة أن هناك فتيات كشفن تعرضهن لذات الموقف من نفس الشخص، وذلك عقب ظهور صورته في الفيديو.

من جانبه أشاد طارق راشد بموقف شقيقته، قائلًا: "أختي بـ100 راجل"، مُطالبًا المجتمع بمساندة كل فتاة تتعرض لمثل هذا الموقف، مؤكدًا أن الدولة حريصة على إنهاء الظاهرة، مشيدًا في الوقت نفسه، بدور أجهزة الأمن، وتحركهم لضبط الجاني، منوهًا بأنه يثق في الأجهزة الأمنية وجهات التحقيق، ويؤمن بأن حق شقيقته لن يضيع، وسوف يلقى الجاني عقابه.

وظهرت "فتاة بورسعيد"، في الفيديو، موجهة حديثها إلى الشخص: "أنت بتعمل إيه في الكرسي، شيل الكمامة دي كده وريني وشك"، وتحاول الفتاة رفع الكمامة من على وجهه.

وأبدت"الاء راشد" سعادتها بالقاء القبض علي المتحرش، وأشادت بجهود أجهزة الأمن، مؤكدة أنها تثق في جهات التحقيق أنها ستقوم بتطبيق أقصي عقوبة علي المتحرش.