الأحد 27 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الفيوم يوجه بسرعة توصيل الكهرباء لعمارات الإسكان الاجتماعي بطامية

محافظ الفيوم
محافظ الفيوم

عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماعاً لبحث مشكلة عدم توصيل التيار الكهربائي لعمارات الإسكان الاجتماعي بمركز ومدينة طامية، وإيجاد حلول عاجلة للمعوقات التي تواجه توصيل التيار، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، والنائب محمد ثابت الجمال عضو مجلس النواب، والمهندسة نجلاء حسوبة وكيل وزارة الإسكان، والمهندس مصطفى عويس مدير عام التشغيل بقطاع الكهرباء، والأستاذ ياسر جمعة رئيس مركز ومدينة طامية.

و خلال الاجتماع، وجه محافظ، الفيوم بضرورة التنسيق بين كافة الجهات ذات الصلة، والبدء الفوري في أعمال توصيل التيار الكهربائي للعمارات، مشدداً على الانتهاء من كافة الأعمال في أسرع وقت.

ولفت المحافظ إلى أن الإسراع فى إنهاء أعمال توصيل الدوائر الكهربائية بالمشروع يعود بالنفع على أهالي مركز طامية بشكل عام، ويسهم فى التيسير على المستحقين للوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى الذى يشمل 29 عمارة سكنية.

 توصيل الكهرباء للمشروع قبل نهاية الشهر المقبل

كما تم الاتفاق بين جميع المشاركين في الاجتماع على الانتهاء من أعمال توصيل التيار الكهربائي للعمارات السكنية بالمشروع قبل نهاية الشهر المقبل، مع تلافي ملاحظات مسئولي الكهرباء بشأن نقل “البيلر”،  من أسفل البلكونات بعيداً عن العمارات، مع عمل ربط تناولي للوحات توزيع الجهد المنخفض.

 

محافظ الفيوم
محافظ الفيوم
محافظ الفيوم
محافظ الفيوم
محافظ الفيوم يوجه توصيل التيار الكهربائى لعمارات الإسكان الاجتماعى بطامية

رئيس التحرير

وائل لطفي

عملية إنقاذ الزراعة المصرية

الأكثر قراءة

وزير النقل عن رفع كفاءة المترو: خايف أصحى الصبح ألاقى الخط الأول واقف

الرئيس السيسى يؤكد حرص مصر على الحفاظ على الأمن المائى العربى

«الصحة» تعلن نسبة التعافى من كورونا فى مستشفيات العزل

أسماء الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير

رئيس جامعة طنطا يلتقى «فتاة الفستان» وأسرتها

تفاصيل سقوط المتحرش بـ«فتاة بورسعيد» في قبضة مباحث الزهور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

الاستقرار والتنمية

مؤمن المحمدي

البنت "حرة"

د. منى حلمى

عقد الزواج فى الأساس هو عقد نكاح طاعته واجبة

عبدالوهاب داود

«حمقة» الأدباء الوهمية

ماجد حبته

السد الجنوب سودانى

أ.د. الهلالى الشربينى الهلالى

الإسكان الجامعى الطلابى فى مصر بين المجانية والخصخصة 2/2

ماجد حبته

هدية فلسطينية لإسرائيل!

صفاء النجار

تبغ وشوكولاتة.. الإدمان المسكن واللذة المرة

صور

أول صور للقطع الأثرية التى استردتها مصر من فرنسا

أول صور من موقع حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة

حملة لضبط مخالفى ارتداء الكمامة داخل مترو الأنفاق (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

«فتح»: الاحتلال هو المستفيد الوحيد من حالة الفوضى

وزير الخارجية الإسرائيلي يلتقي نظيريه الأمريكي والبحريني في روما اليوم

مسؤول فلسطينى: الاحتلال ينتهج إجراءات لتهجير أهالى القدس