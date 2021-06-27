محافظ الفيوم يوجه بسرعة توصيل الكهرباء لعمارات الإسكان الاجتماعي بطامية

عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماعاً لبحث مشكلة عدم توصيل التيار الكهربائي لعمارات الإسكان الاجتماعي بمركز ومدينة طامية، وإيجاد حلول عاجلة للمعوقات التي تواجه توصيل التيار، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، والنائب محمد ثابت الجمال عضو مجلس النواب، والمهندسة نجلاء حسوبة وكيل وزارة الإسكان، والمهندس مصطفى عويس مدير عام التشغيل بقطاع الكهرباء، والأستاذ ياسر جمعة رئيس مركز ومدينة طامية.

و خلال الاجتماع، وجه محافظ، الفيوم بضرورة التنسيق بين كافة الجهات ذات الصلة، والبدء الفوري في أعمال توصيل التيار الكهربائي للعمارات، مشدداً على الانتهاء من كافة الأعمال في أسرع وقت.

ولفت المحافظ إلى أن الإسراع فى إنهاء أعمال توصيل الدوائر الكهربائية بالمشروع يعود بالنفع على أهالي مركز طامية بشكل عام، ويسهم فى التيسير على المستحقين للوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى الذى يشمل 29 عمارة سكنية.

توصيل الكهرباء للمشروع قبل نهاية الشهر المقبل

كما تم الاتفاق بين جميع المشاركين في الاجتماع على الانتهاء من أعمال توصيل التيار الكهربائي للعمارات السكنية بالمشروع قبل نهاية الشهر المقبل، مع تلافي ملاحظات مسئولي الكهرباء بشأن نقل “البيلر”، من أسفل البلكونات بعيداً عن العمارات، مع عمل ربط تناولي للوحات توزيع الجهد المنخفض.

محافظ الفيوم