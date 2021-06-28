6 أعراض تعاني منهم الحامل حتى الأسبوع السابع.. تعرفي عليهم

تعاني السيدات من أعراض بداية الحمل خاصة خلال الفترة من الأسبوع الأول حتى الأسبوع السابع وتتسبب لهن بالتغيرات العديدة التي تطرأ عليهن فجأة.

ويتحدث اليوم لـ«الدستور» الدكتور أحمد حلبي استشاري أمراض النساء والتوليد عن الأعراض التي تعاني منها المرأة في بداية الحمل.

- الإرهاق العام:

من العلامات التي تظهر على المرأة وتؤكد على حملها غير تأخر الدورة الشهرية هي التعب الشديد والارهاق العام الذي يظهر بصورة واضحة على المرأة بسبب التغيرات الهرمونية التي تطرأ على الجسم فجأة، بالاضافة الى انخفاض ضغط الدم و مستوى السكر في الدم وتتمثل هذه الأعراض في النعاس، والخمول الدائم، و عدم الرغبة في القيام بأي نشاط بدني.

- الغثيان:

تعاني المرأة الحامل من الغثيان المستمر في الصباح خاصة عند الاستيقاظ من النوم بين الأسبوعين الرابع والسادس من الحمل، لذلك يعتبر من أول أعراض الحمل حتى قبل الدورة الشهرية.

- كثرة التبول:

بسبب زيادة كمية الدم التي يضخها الجسم، تقوم الكليتين بالقيام بعملية معالجة للسوائل أكثر من الطبيعي.

- تورم الثديين:

أول التغيرات التي قد تلاحظها المرأة هي تورم الثديين بسبب ارتفاع معدلات هرمون البروجسترون داخل الجسم، مما يسبب التورم و الألام في وقت واحد، و هذه الأعراض قد تطول خلال فترة الحمل و يمكن ان يهدأ ذلك الالم بعد الأسابيع الأولى من الحمل.

- غمقان الحلمات:

قد تلاحظ المرأة في بداية الحمل أن لون حلمات ثدييها اصبحت أكثر اسوداد و تحول لونها الى اللون الداكن و يحدث هذا بعد اول أسبوع او أسبوعين من الحمل.

- إفرازات من عنق الرحم:

يمكن أن تلاحظ المرأة في بداية الحمل زيادة في الإفرازات المهبلية خلال و هي عبارة عن المخاط الأصفر اللزج، الذي يظهر نتيجة زيادة الهرمونات وتدفق الدم المهبلي.