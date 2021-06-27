حسن الرداد يضع جدولا لاستئناف تصوير «تحت تهديد السلاح»

يستأنف النجم حسن الرداد، تصوير فيلمه السينمائى الجديد “تحت تهديد السلاح” أمام النجمتين مي عمر وشيرين رضا، الخميس المقبل، بعد فترة توقف طويلة بسبب وفاة النجم الكبير سمير غانم والحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز.

واتفق حسن الرداد مع المخرج محمد عبد الرحمن على وضع جدول تصوير خاص بمشاهده بما يتفق مع الظروف التي يمر بها.



وكان حسن الرداد قد انتهى من تصوير بعض مشاهد فيلمه السينمائي الجديد "تحت تهديد السلاح" قبل حلول شهر رمضان الماضي، وجمعت المشاهد الأولى بين حسن الرداد ومي عمر وشيرين رضا، وشهد أول يوم تصوير حضور المؤلف أيمن بهجت قمر.

الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى، تقدم دور البطولة أمام النجم حسن الرداد، الفنانة مي عمر، وجار التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين فى البطولة تمهيدًا لاستئناف التصوير من جديد بعد الانتهاء من التجهيزات الخاصة بالعمل.

وكان المؤلف أيمن بهجت قمر قد انتهى من كتابة سيناريو الفيلم السينمائي الجديد "تحت تهديد السلاح" منذ فترة.

أبطال فيلم تحت تهديد السلاح

“تحت تهديد السلاح” من بطولة حسن الرداد وفتحي عبدالوهاب وريهام عبدالغفور ومي عمر وبيومي فؤاد وأحمد بدير، ومن إنتاج أحمد السبكي، وإشراف عام محمد أحمد السبكى، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد حماقي.