السعودية تسجل 1218 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة السعودية ألفا و218 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في المملكة إلى 483 ألفا و221 إصابة.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته قناة (الإخبارية) السعودية اليوم الأحد - أنه تم تسجيل ألف و252 حالة شفاء جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 464 ألفا و256 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات بالفيروس 7 آلاف و775 حالة، وذلك بعد تسجيل 15 حالة وفاة جديدة.

كورونا حول العالم

ذكرت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية، أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في العالم ارتفع إلى 180 مليونا و733 ألفا و756 حالة.

وأفادت الجامعة- حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأحد- بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في العالم ارتفع إلى 3 ملايين و915 ألفا و855 حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضررا، جراء تفشي الوباء، حيث ارتفع إجمالي الإصابات بها إلى 33 مليونا و621 ألفا و348 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس 603 آلاف و886 حالة، فيما تحتل الهند المرتبة الـ2 من حيث عدد الإصابات بإجمالي 30 مليونا و183 ألفا و143 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 394 ألفا و493 حالة.